È di nuovo rally per il bitcoin, che si è spinto oltre i 57mila dollari per la prima volta dalla fine del 2021, anno in cui raggiunse un massimo storico di 68.789 dollari. A sostenere questa performance c’è l’attesa per l’halving della criptovaluta, unita alla diffusione degli ETF ed agli acquisti speculativi di alcuni investitori chiave.

Il prezzo del bitcoin ha fatto toccare un massimo di 57.250 dollari, prima di ripiegare sui 56.682 dollari (+10,8%) in risposta al rally messo a segno da altre crypto minori. Il valore della criptovaluta è aumentato già del 32% dall’inizio dell’anno, proseguendo il rally avviato a fine 2023 sulla scia del via libera agli ETF da parte della SEC.

Gli acquisti di MicroStrategy

La società MicroStrategy di Michael Saylor, una società di software aziendale che fa trading di bitcoin come parte della sua strategia, ha acquistato altre 3.000 unità di bitcoin – rivelano i documenti di regolamentazione – per un valore complessivo di 155 milioni di dollari ed un prezzo medio di 51.813 dollari per bitcoin (qui il suo valore in tempo reale).

Secondo quanto rivelato da Saylor su X, al 25 febbraio 2024, la MicroStrategy deteneva 193.000 bitcoin, per un valore complessivo di 6,09 miliardi di dollari, per un prezzo di carico medio di 31.544 dollari, confermandosi il maggior detentore di BTC fra le società quotate in borsa. Un investimento molto profittevole, in quanto ai prezzi attuali, la dotazione in bitcoin vale poco meno di 10 miliardi di dollari, con un margine di profitto vicino al 63%.

ETF su Bitcoin supereranno l’oro

Fra gli elementi di supporto del bitcoin c’è il recente lancio di alcune serie di ETF sulla criptovaluta, autorizzato dalla SEC a inizio 2024 dopo una lunga interminabile attesa.

Secondo le previsioni degli analisti di Bloomberg, gli ETF su bitcoin nell’arco dei prossimi due anni potrebbero superare quelli sull’oro in termini di patrimonio gestito. Gli ETF sul bitcoin dalla data del loro lancio hanno già raccolto oltre 5 miliardi di dollari, mentre gli ETF sull’oro hanno racimolato solo 3,6 miliardi di dollari.

E si aspetta ancora l’halving

Ma quel che innescherà una netta risalita del bitcoin è l‘halving, cioè il dimezzamento forzoso della quantità di bitcoin immessi in circolazione sulla blockchain, che viene effettuato ogni 4 anni secondo il regolamento. Va ricordato in occasione dell’altro halving, quattro anni fa, si era visto un importante rally della criptovaluta.

La data del prossimo cade il 17 aprile: quel giorno il numero di bitcoin passerà da 6,25 a 3,125 miliardi, mentre la quantità giornaliera emessa passerà da 900 a 450 unità e quella annua da 328.500 a 164.250, rendendo il bitcoin più scarso ed accrescendo il suo valore.