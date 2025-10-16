Un taglio dei tassi è imminente, lo conferma il Beige Book della Fed

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

ANSA

L’attività economica statunitense ha registrato “poche” variazioni nella maggior parte dei 12 distretti della Federal Reserve rispetto al mese precedente, secondo quanto emerso dall’ultimo Beige Book della Fed, un’indagine aneddotica sullo stato dell’economia Usa. Il rapporto, redatto con analisi provenienti dai 12 distretti delle banche centrali, afferma che l’attività economica in tre distretti ha registrato una crescita “da lieve a modesta”, cinque hanno segnalato “nessuna variazione” e quattro hanno notato un “lieve ammorbidimento”.

In sostanza, il rapporto suggerisce che nelle ultime otto settimane si è verificata una leggera perdita di slancio nell’attività, il che conferma il messaggio del presidente della Fed Jerome Powell di questa settimana, secondo cui la situazione economica non è migliorata da quando la Fed ha tagliato i tassi di 25 punti base il 17 settembre. I messaggi non sono particolarmente confortanti in vista della prossima riunione del 28 e 29 ottobre e questo, secondo gli analisti, convincerà la Fed a procedere con ulteriori tagli dei tassi di interesse nei prossimi due incontri di fine anno.

La spesa ristagna e colpisce il manifatturiero

La spesa complessiva dei consumatori, in particolare per i beni al dettaglio, è diminuita leggermente nelle ultime settimane, sebbene le vendite di auto siano state stimolate in alcuni distretti dalla forte domanda di veicoli elettrici in vista della scadenza di un credito d’imposta federale a fine settembre. Diversi rapporti hanno evidenziato che le famiglie a basso e medio reddito hanno continuato a cercare sconti e promozioni a fronte dell’aumento dei prezzi e dell’elevata incertezza economica.

L’attività manifatturiera varia a seconda del distretto e la maggior parte dei rapporti ha evidenziato condizioni difficili a causa dell’aumento dei dazi e del calo della domanda complessiva. L’attività nei settori dell’agricoltura, dell’energia e dei trasporti è stata generalmente in calo tra i distretti che hanno presentato i dati. Le condizioni nel settore dei servizi finanziari e in altri settori sensibili ai tassi di interesse, come il settore immobiliare residenziale e commerciale, sono state contrastanti; alcuni rapporti hanno evidenziato un miglioramento dei prestiti alle imprese nelle ultime settimane grazie ai tassi di interesse più bassi, mentre altri hanno continuato a evidenziare un’attività debole. Il sentiment è migliorato in alcuni distretti, con alcuni contatti che prevedevano un aumento della domanda nei prossimi 6-12 mesi. Tuttavia, molti altri continuavano a prevedere che l’elevata incertezza avrebbe pesato sull’attività. Un rapporto distrettuale ha evidenziato il rischio al ribasso per la crescita derivante da una prolungata chiusura delle attività governative (shutdown).

Mercato del lavoro in stallo

I livelli di occupazione sono rimasti sostanzialmente stabili nelle ultime settimane e la domanda di lavoro è stata generalmente debole nei distretti e nei settori. Nella maggior parte dei distretti, un numero maggiore di datori di lavoro ha segnalato una riduzione del personale attraverso licenziamenti e abbandono, con i contatti che hanno citato una domanda più debole, un’elevata incertezza economica e, in alcuni casi, un aumento degli investimenti nelle tecnologie di intelligenza artificiale. I datori di lavoro che hanno segnalato di aver effettuato assunzioni, hanno generalmente notato una migliore disponibilità di manodopera e alcuni hanno preferito assumere lavoratori temporanei e part-time rispetto all’offerta di opportunità di lavoro a tempo pieno.

Tuttavia, l’offerta di lavoro nei settori dell’ospitalità, dell’agricoltura, dell’edilizia e della produzione manifatturiera è stata messa a dura prova in diversi distretti a causa delle recenti modifiche alle politiche sull’immigrazione. I salari sono cresciuti in tutti i distretti, generalmente a un ritmo da modesto a moderato, e le pressioni sui costi del lavoro si sono intensificate nelle ultime settimane a causa degli sproporzionati aumenti delle spese per l’assicurazione sanitaria a carico dei datori di lavoro.

Costi input in aumento con effetto dazi

I prezzi sono aumentati ulteriormente durante il periodo di riferimento. Diversi rapporti distrettuali hanno indicato che i costi di input sono aumentati a un ritmo più rapido a causa dei maggiori costi di importazione e dei maggiori costi di servizi come assicurazioni, assistenza sanitaria e soluzioni tecnologiche.

In molti distretti sono stati segnalati aumenti dei costi di input indotti dai dazi, ma l’entità di tali maggiori costi trasferiti sui prezzi finali è variata. Alcune aziende che hanno dovuto affrontare pressioni sui costi indotte dai dazi hanno mantenuto i prezzi di vendita sostanzialmente invariati per preservare la quota di mercato e in risposta alle resistenze dei clienti sensibili ai prezzi. Tuttavia, sono stati segnalati anche casi di aziende del settore manifatturiero e del commercio al dettaglio che hanno scaricato completamente sui propri clienti i maggiori costi di importazione.