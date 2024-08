Fonte: ANSA Bayer vola in Borsa dopo la vittoria della causa sul caso del pesticida Roundup

Bayer esce vincitore dal tribunale e vola in borsa. La casa farmaceutica tedesca ha vinto la causa legale sul potenziale rischio cancerogeno del suo diserbante Roundup. Sulla scia del successo, Bayer ha chiuso la seduta in rally guadagnando nelle ultime 24 ore il 12,91% a quota 29,30 euro per azione.

Bayer vince la causa sul diserbante Roundup

La causa venne presentata nel 2019 da un giardiniere della Pennsylvania, tale David Schaffner, a cui nel 2006 venne diagnosticato un linfoma non-Hodgkin (malattia spesso citata dai querelanti dell’azienda), che accusò la divisione Monsanto (acquisita da Bayer nel 2018 per 63 miliardi di dollari) di non aver inserito un’avvertenza sul rischio di cancro sull’etichetta del prodotto. Da allora il prezzo delle sue azioni è calato di oltre il 70%.

Dal canto suo, l’azienda ha sempre difeso la sicurezza del suo prodotto, uno dei diserbanti più usati negli Stati Uniti, anche se ha deciso di cessare le sue vendite al dettaglio lo scorso anno. Giovedì, la Corte d’appello degli Stati Uniti, rifacendosi alla legislazione federale, ha esonerato Bayer dalla causa. Una sentenza in netto contrasto con quelle prese da altre corti d’appello federali a San Francisco e Atlanta.

Per ridurre le sue responsabilità e unificare il giudizio, l’azienda ha invocato a gran voce l’intervento della Corte Suprema degli Stati Uniti. “Bayer sta esaminando l’impatto di questa sentenza su altri casi in corso e vuole presentare le sue argomentazioni, che sono state interamente adottate dal Third Circuit of Appeals, alla Corte Suprema degli Stati Uniti”, ha dichiarato la società.

Ma quella con Schaffner è solo una delle 58mila richieste di risarcimento che deve fronteggiare Bayer (114mila sono state risolte o giudicate inammissibili), che nel 2020 ha sborsato 10,9 miliardi di dollari per chiuder la maggior parte dei contenziosi legati al Roundup. Finora, la casa farmaceutica tedesca ha vinto 14 dei 23 processi relativi al diserbante e solo una di queste è stata ribaltata in appello.

Bayer vola in borsa

La società ha chiuso la giornata con un rally del 12,91%, risultando di gran lunga il miglior titolo del Dax. Il titolo ha aperto a 26,7 euro, superando subito i massimi della seduta precedente, e ha continuato a guadagnare terreno fino a raggiungere i 29,3 euro in chiusura.

Nonostante questo forte rialzo, l’analisi tecnica a una settimana mostra un rallentamento del trend di Bayer rispetto al FTSE MIB, suggerendo che il titolo potrebbe diventare un obiettivo di vendita per gli investitori. La volatilità giornaliera di Bayer è stata piuttosto contenuta, con volumi di scambio stabili e talvolta superiori alla media mensile. Questo profilo di rischio ridotto la rende un’opzione interessante per gli investitori più prudenti.