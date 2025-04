Alstom consegna a Mercitalia Rail le prime Traxx Universal con tecnologia Last Mile, rilanciando da Vado Ligure la logistica ferroviaria elettrica nel piano Fs fino al 2027

Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Fs cambia il parco mezzi: è green

Le prime due locomotive elettriche Traxx Universal sono state consegnate da Alstom a Mercitalia Rail, il braccio operativo del Polo Logistica del gruppo Fs. Sono le prime di una serie di 70, ordinate nel 2024 con un assegno da 323 milioni di euro. Vengono fuori dallo stabilimento di Vado Ligure, che torna così protagonista di un’industria ferroviaria nazionale spesso data per acciaccata.

Alcune saranno dotate di tecnologia Last Mile: un sistema che consente di sganciarsi dalla rete elettrica senza dover per forza ricorrere al diesel. Il piano serve a svecchiare la flotta, ma anche a dire che non tutto quello che va su rotaia è destinato a restare fermo ai box.

Come funziona la tecnologia Last Mile delle locomotive elettriche Alstom

Le Traxx Universal non sono semplicemente nuove locomotive, ma un pezzo d’ingegneria che risponde al vecchio problema con un approccio finalmente concreto. Il sistema Last Mile consente ai convogli di continuare la corsa anche senza catenaria, sfruttando un motore ausiliario che salva dal ricorso al diesel nei punti ciechi della rete. Porti, terminali industriali, zone dimenticate dall’elettrificazione: ora non servono più escamotage. Con la trazione ibrida si lavora meglio, si spende meno, e si evita di perdere tempo a fare manovre da altri tempi.

Traxx Universal: le prestazioni delle nuove locomotive per FS

Le nuove locomotive offrono elevata potenza, consumi energetici ottimizzati e una struttura progettata per ridurre i tempi di manutenzione. Con quattro assi e un’elevata capacità di carico, i mezzi sono pensati per sostenere il traffico merci ad alta intensità su lunghe tratte nazionali e transfrontaliere.

Il design modulare favorisce la personalizzazione e l’adattamento a diversi standard europei, aumentando la flessibilità di utilizzo da parte di operatori logistici. La consegna scaglionata fino al 2027 serve a fare piazza pulita di una flotta che ha retto troppo a lungo su pezzi di ricambio e pazienza.

Locomotive elettriche made in Italy: il ruolo dello stabilimento Alstom di Vado Ligure

La produzione è concentrata nello stabilimento Alstom di Vado Ligure, che gioca un ruolo strategico nella filiera industriale ferroviaria italiana. Il contratto include anche dodici anni di manutenzione completa, garantendo continuità lavorativa e sviluppo tecnologico sul territorio. La commessa, oltre a rafforzare la partnership tra Alstom e il gruppo Fs, supporta l’occupazione specializzata e stimola la crescita dell’indotto locale.

Il maxi piano Fs da 3 miliardi per rivoluzionare il trasporto merci

Mercitalia Logistics ha previsto oltre 3 miliardi di euro di investimenti per il rinnovo del materiale rotabile entro il 2030. L’80% delle risorse sarà destinato a locomotive e carri di nuova generazione. L’obiettivo è rendere il trasporto merci su ferro più efficiente, puntuale e sostenibile.

Le nuove Traxx Universal sono una delle prime tappe di questo piano, che rientra nel più ampio Piano Industriale del gruppo Fs. Sono previste una settantina di locomotive in arrivo da qui al 2027, con altre trenta in panchina pronte a entrare.