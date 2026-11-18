Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, intraprende la sua attività in uno studio tributario e dal 2011 collabora con diverse realtà editoriali digitali, scrivendo di fisco, tasse, economia e mercato immobiliare.

IPA Il duo comico siciliano Ficarra e Picone

Salvatore Ficarra e Valentino Picone sono tra i volti più riconoscibili della comicità italiana. Una carriera costruita in oltre trent’anni di spettacolo, passando dal teatro alla televisione, dal cinema alle piattaforme streaming, ha permesso ai due artisti siciliani di affermarsi anche come autori e produttori. Ma a quanto ammonta il loro patrimonio? Non esistono stime ufficiali e attendibili della ricchezza personale dei due comici. Alcuni dati sulle società legate alla loro attività cinematografica, sugli incassi dei film e sui risultati delle produzioni consentono però di ricostruire le principali fonti del loro successo economico.

Ficarra e Picone, una carriera lunga oltre trent’anni

La storia professionale di Salvatore Ficarra e Valentino Picone comincia a Palermo, dove i due si conoscono e iniziano a lavorare insieme nei primi anni Novanta. Dopo le prime esperienze teatrali, il duo si fa conoscere dal grande pubblico grazie alla televisione, partecipando a programmi di successo come Zelig e, soprattutto, Striscia la notizia, dove diventa uno dei volti più popolari del telegiornale satirico di Canale 5. La notorietà televisiva rappresenta il primo importante motore della loro crescita professionale, ma il successo non si limita al piccolo schermo. Negli anni Ficarra e Picone costruiscono un percorso che comprende spettacoli teatrali, film, scrittura e produzione cinematografica.

Questa diversificazione ha permesso loro di sviluppare un’attività imprenditoriale parallela a quella artistica, con una presenza diretta nella realizzazione di diversi progetti audiovisivi.

Il patrimonio di Ficarra e Picone: quanto guadagnano?

Stabilire con precisione quanto valgano i patrimoni personali di Ficarra e Picone non è possibile sulla base delle informazioni pubbliche disponibili. Non risultano infatti dichiarazioni ufficiali che permettano di quantificare la ricchezza accumulata individualmente dai due artisti.

Un elemento interessante per comprendere la dimensione economica della loro attività arriva però dal mondo delle società di produzione cinematografica. Secondo una ricostruzione pubblicata nel marzo 2025 dalla rivista specializzata Box Office, nell’assetto proprietario di Tramp Ltd, società cinematografica con sede a Palermo, Valentino Picone detiene una partecipazione del 50%, mentre Salvatore Ficarra possiede il 5%. Il restante 45% è riconducibile a Spencer Srl. La partecipazione societaria rappresenta un indicatore importante del loro coinvolgimento nell’attività imprenditoriale legata al cinema, ma non consente da sola di determinare il valore dei patrimoni personali.

Tramp Ltd, i numeri della società di produzione

Tramp Ltd è una delle realtà attraverso cui Ficarra e Picone hanno sviluppato la propria attività nel settore cinematografico, affiancando alla recitazione e alla scrittura anche il ruolo di produttori. La società ha partecipato alla realizzazione di diverse pellicole di successo, non soltanto quelle interpretate dal duo siciliano. Tra i titoli figurano Il primo Natale, L’ora legale, La Stranezza, Spaccaossa e Una Femmina.

Per avere un’idea delle dimensioni economiche dell’attività, alcuni database aziendali riportano per Tramp Limited un fatturato di circa 18,3 milioni di euro nel 2025 e un utile di oltre 2 milioni di euro nello stesso esercizio. Si tratta di dati societari riportati da fonti commerciali, da distinguere dai bilanci personali degli artisti e dai loro redditi individuali.

Gli incassi dei film: da L’ora legale a Il primo Natale

Una parte importante del successo economico del duo arriva dal cinema. Nel corso degli anni Ficarra e Picone hanno portato nelle sale numerose commedie, alcune delle quali hanno raggiunto risultati particolarmente rilevanti al botteghino. Tra i titoli più redditizi c’è L’ora legale, uscito nel 2017, che ha superato i 10 milioni di euro di incassi, confermando la capacità della coppia di attrarre un pubblico molto ampio.

Un risultato ancora più importante è arrivato con Il primo Natale, distribuito nel 2019. La pellicola ha incassato 12,9 milioni di euro, diventando il film italiano con il maggiore incasso dell’anno. Un successo che ha superato anche il precedente risultato ottenuto dal duo con L’ora legale. Questi numeri rappresentano il valore commerciale dei film nelle sale cinematografiche, ma non corrispondono direttamente ai compensi incassati dagli attori o dai produttori. Gli incassi al botteghino vengono infatti ripartiti tra esercenti, distributori e società di produzione secondo gli accordi contrattuali. Per una coppia che partecipa anche alla scrittura e alla produzione delle proprie opere, tuttavia, il successo commerciale può tradursi in diverse opportunità di guadagno, oltre al compenso per l’attività artistica.

Televisione, teatro e Netflix: le altre fonti di reddito

Il patrimonio economico di Ficarra e Picone non può essere ricondotto soltanto al cinema. La loro carriera si è sviluppata attraverso diversi settori dell’intrattenimento, creando più canali di entrata. La televisione ha avuto un ruolo fondamentale nella costruzione della loro popolarità. Le partecipazioni a Zelig e Striscia la notizia hanno consolidato la notorietà del duo e rappresentato un’importante opportunità professionale.

A questa attività si aggiungono gli spettacoli teatrali, un settore nel quale i due artisti hanno continuato a lavorare anche dopo il successo cinematografico. Gli spettacoli dal vivo permettono di raggiungere direttamente il pubblico attraverso tournée, repliche e produzioni organizzate nei principali teatri italiani. Un altro passaggio importante è stato l’ingresso nel mercato dello streaming. Con Incastrati, serie televisiva distribuita da Netflix nel 2022, Ficarra e Picone hanno ampliato ulteriormente il proprio pubblico, portando il loro stile comico anche sulle piattaforme internazionali.