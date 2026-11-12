QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Tecneco Tecneco compie 25 anni

Venticinque anni di storia, visione e concretezza al servizio del tessuto produttivo. Nel 2026 Tecneco celebra il traguardo dei 25 anni di attività, confermandosi un punto di riferimento strategico per l’edilizia industriale, le bonifiche ambientali e l’efficientamento energetico delle imprese in Toscana e sull’intero territorio nazionale.

Fondata nel 2001 a Ponte a Egola, nel distretto industriale tra Pisa e Firenze, Tecneco ha saputo anticipare le esigenze del mercato, ponendosi fin da subito sul tetto delle aziende toscane per trasformare l’obbligo di risanamento ambientale in una leva di sviluppo sostenibile per l’industria.

Dai tetti in amianto agli impianti fotovoltaici: la transizione ecologica su misura per le imprese

In un quarto di secolo, Tecneco si è evoluta dalla semplice bonifica dell’amianto alla riqualificazione integrata delle coperture industriali. Con questo approccio, le superfici di capannoni, magazzini e stabilimenti produttivi dismettono il vecchio eternit per convertirsi in veri e propri hub per la produzione di energia pulita.

L’intervento sulle coperture viene completato con pannelli coibentati, nuove lattonerie e sistemi di sicurezza come le linee vita, preparando l’immobile ad accogliere la tecnologia solare.

L’integrazione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione permette alle aziende clienti di ridurre l’impronta carbonica, tagliare i costi energetici in bolletta e valorizzare il proprio patrimonio immobiliare, compiendo un passo decisivo ed economicamente vantaggioso lungo il percorso della transizione ecologica.

Il fattore chiave del successo di Tecneco risiede nel suo modello operativo “chiavi in mano”. L’azienda si propone come unico interlocutore e gestisce in maniera diretta ogni singola fase dell’intervento: dai sopralluoghi tecnici iniziali alla redazione dei piani di lavoro con le ASL, dalla rimozione e trasporto in discarica autorizzata dell’amianto fino al rifacimento del tetto, all’installazione dei pannelli solari e al collaudo finale.

Efficienza operativa e garanzie di filiera: la visione di Tecneco verso il futuro

La presenza di squadre specializzate e geometri interni, un parco mezzo proprietario e l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (nelle categorie 10A per le bonifiche e 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi) garantiscono massima tracciabilità, sicurezza e conformità normativa. L’accurata pianificazione del cantiere consente inoltre alle imprese committenti di mantenere la totale continuità dei propri cicli produttivi sottostanti, azzerando le interruzioni operative e ottimizzando tempi e costi grazie a un unico ponteggio e cronoprogramma.

Una formula vincente che ha conquistato la fiducia dei principali brand del Made in Italy e dell’industria – da Sammontana a Piaggio, fino a Saint-Gobain, DS Smith Packaging, DAB Pumps e Conad – guidando interventi che spaziano dai 900 metri quadrati dei laboratori fino ad ampi complessi di oltre 16.500 metri quadrati.

Con 25 anni di solidità aziendale alle spalle, Tecneco proietta la propria visione verso le sfide future, continuando a innovare e a supportare il sistema produttivo nella realizzazione di infrastrutture sempre più moderne, efficienti e sostenibili.