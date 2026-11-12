Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Novità riforma Rc auto nel Ddl Concorrenza.

La riforma dell’Rc auto entra nel vivo, ma restano nodi da sciogliere. Nell’esame del disegno di legge annuale sulla Concorrenza, approvato dal Governo in estate e ora alla Camera, l’Ivass e l’Ania hanno depositato le proprie memorie.

Si concorda sull’esigenza di modernizzare il sistema, ma ci sono molti punti di disaccordo, come sul prezzo delle polizze, bonus-malus e lotta alle frodi.

A che punto è la riforma

Il Ddl Concorrenza non contiene misure immediate, ma una delega al Governo, prevista dall’articolo 11. Il testo ha ottenuto la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato ed è all’esame della Commissione Attività Produttive della Camera. Una volta in vigore la legge, l’Esecutivo avrà quattro mesi per adottare i decreti legislativi. La bozza iniziale ne prevedeva nove: ma il Governo ha fatto pressione per accorciare il termine.

Proprio sui tempi l’Ivass, che valuta favorevolmente gli obiettivi della riforma, chiede cautela: nella sua memoria suggerisce di estendere o rendere più flessibile il termine, per permettere analisi d’impatto e confronto tecnico.

Fino all’adozione dei decreti però non cambia nulla per gli automobilisti.

Il nodo del territorio

La delega punta a superare il vincolo del CAP e della residenza come parametro nel calcolo del premio, a valorizzare lo stile di guida reale attraverso la scatola nera e a premiare i guidatori virtuosi.

Oggi un automobilista al Sud, anche se in prima classe di merito e senza sinistri, può potenzialmente pagare fino al doppio di un lombardo con lo stesso profilo.

L’Ivass condivide l’obiettivo di ridurre il peso del territorio, ma avverte che non vanno imposti vincoli incompatibili con il mercato. Anche l’Ania riconosce che la componente territoriale mantiene un peso significativo sul premio.

La posizione dell’Ania

Secondo l’associazione delle imprese assicuratrici, oltre l’80% degli assicurati si trova nella prima classe di merito. Quindi la classe non distinguerebbe più i guidatori più bravi. Per questo propone un “bonus-malus” più selettivo, che torni a premiare chi guida bene.

Sul risarcimento diretto, in cui la compagnia paga il danno al proprio assicurato e poi si rivale su quella del responsabile con un forfait standard, l’Ania chiede di calcolare il forfait su cinque gruppi di province anziché sulle tre macroaree attuali. L’obiettivo è evitare che le compagnie di alcune aree registrino perdite o guadagni artificiali, scaricandoli poi sui premi.

L’Ania ricorda anche come si compone il prezzo:

Su 126,2 euro pagati dall’assicurato, 26,2 sono imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, circa un quinto del totale. Dei restanti 100 euro, 78,5 vanno a sinistri e spese di liquidazione.

Secondo l’associazione, quindi, i margini di riduzione dei premi sono limitati.

Lo scontro sull’antifrode

L’Ania, infine, chiede di poter consultare l’archivio antifrode già al momento della stipula. L’Ivass teme però il rischio di falsi positivi e di elusione dell’obbligo a contrarre, cioè la possibilità che le compagnie usino i dati per rifiutare o rendere più cari alcuni clienti.

Elementi complessi, quindi, che cozzano con la volontà di chiudere in tempi brevi il testo e con emendamenti per l’introduzione della doggy bag e la proroga del Servizio a Tutele Graduali per i più vulnerabili già depositati.