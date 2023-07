Nuove Fiat 600 e Topolino: come saranno e quanto costeranno

Possedere una Fiat, tanto per gli italiani quanto per gli automobilisti all’estero, è motivo di vanto ed orgoglio per un’azienda che ha fatto la storia, e soprattutto la fortuna, del Bel Paese. Un’azienda che, partita da Torino, è riuscita a espandersi anche a latitudini ben distanti dal Piemonte, con vetture che sono sempre state il fiore all’occhiello del settore dell’automotive. E proprio quando si pensa che la storia sia stata scritta, dal Lingotto arriva un’altra pagina pronta a far emozionare tutti, per conquistare ancora una volta il mercato con due vetture che possono far breccia nel cuore dei consumatori: 600 e Topolino.

Due sorelle per la 500

Mai fermi, sempre in pista, anzi su strada, per regalare al mercato nuove vetture e nuovi prodotti per fare ancora una volta la storia del settore delle quattro ruote. E in un giorno storico come quello del compleanno di 500, Fiat e Stellantis hanno annunciato l’arrivo di due vetture che si fanno sorelle dell’utilitaria, ovvero due auto che si piazzano come minore e maggiore come altra novità dopo l’annuncio dell’addio alle auto grigie.

Se 500 è infatti la vettura centrale del progetto, Fiat ha pensato a una più piccola, dal nome Topolino, e una più grande, sorella maggiore che sarà 600. Partendo proprio da Topolino, Stellantis ha presentato l’auto come esempio di quello che deve essere la mobilità sostenibile in pieno stile italiano, una vettura che fa della guida elettrica in città i suoi punti di forza.

Come sarà? Presto detto, e da vedere soprattutto, con dimensioni ridotte da 2,53 metri che permettono di poter accedere e parcheggiare ovunque. Full electric con un’autonomia di 75 km, Topolino tocca la velocità massima di 45 km/h e incarna perfettamente lo stile della Nuova Dolce Vita e la pura bellezza italiana.

La sorella maggiore, invece, è la sontuosa Fiat 600, soluzione ideale per gli amanti della città e incarna perfettamente i valori dello stile italiano e della sostenibilità propri della Casa. Con dimensioni da 4,17 metri di lunghezza e le sue 5 porte, si tratta di una vettura del settore B e B-Suv che ha tanto spazio e comfort sia per il guidatore che per i passeggeri. Insomma, con 15 litri di spazio interno e un bagagliaio da 360 litri, la comodità è assicurata.

E anche qui, in ottica di sostenibilità, sono presenti due diverse versione: una versione d’alto livello come la Fiat 600e La Prima e la Fiat (600e)RED più accessibile e soprattutto generosa, data la collaborazione con l’organizzazione per combattere l’AIDS.

600 e Topolino, i costi

Ma quanto costeranno? Fiat ha diramato i listini per tutte le versioni di Topolino e 600, con prezzi che salgono in base agli optional presi in considerazione.

Partendo da Topolino, il Gruppo Stellantis ha fatto sapere che l’iter di acquisto è molto facile, con un solo allestimento, tre clic per configurare e acquistare il veicolo. Il prezzo di listino, per la più piccola delle sorelle Fiat, è di 9.890 euro.

Entrambe le versioni della Nuova 600, La Prima e (600e)RED, sono già ordinabili e l’arrivo delle prime vetture è previsto a partire dalla fine del terzo trimestre del 2023. Nuova (600e)RED è disponibile all’interno del listino Fiat al prezzo di 35.950 euro (29.950 euro con promozioni e gli incentivi statali in caso di rottamazione), mentre il prezzo della variante top di gamma 600e La Prima è di 40.950 euro.