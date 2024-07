Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: ANSA Fiat rilancia il bonus Tricolore per le sue auto elettriche.

Chi intende acquistare una nuova auto completamente elettrica può sfruttare le agevolazioni del bonus Tricolore che la Fiat, sulla scia di un’iniziativa simile dello scorso dicembre, ha deciso di rilanciare. Fino al 31 agosto 2024, più nello specifico, sono previsti sconti di oltre 6mila euro per coloro che decideranno di effettuare il passaggio a un’auto elettrica prodotta dall’azienda italiana facente parte del gruppo Stellantis.

Il bonus Tricolore sulle auto elettriche Fiat

La Fiat ha deciso di rilanciare il bonus Tricolore per spingere i consumatori ad acquistare le auto elettriche. L’incentivo, corrisposto nella forma di sconto sull’acquisto al concessionario fino al 31 agosto 2024, è pari a oltre 6mila euro, ovvero la stessa cifra che veniva garantita dagli incentivi dello Stato dedicati alla fascia 0-20 g/km CO2 andati esauriti in poche ore dalla loro messa a disposizione.

Le auto elettriche di Fiat in sconto

Il bonus Tricolore è pensato da Fiat per alcuni suoi specifici modelli. Si tratta, nel dettaglio:

della 500e , che viene prodotta a Mirafiori. L’auto deve essere in pronta consegna e può prevedere tutte le versioni e gli allestimenti possibili;

, che viene prodotta a Mirafiori. L’auto deve essere in pronta consegna e può prevedere tutte le versioni e gli allestimenti possibili; della nuova 600e con batteria da 23,8 kWh . Questa può essere acquistata fornendo un anticipo di 5mila euro e prevedendo una rateizzazione con rate mensile da 199 euro. Nel caso di 600e con batteria da 42 kWh , la rata prevista sale a 249 euro;

con batteria da . Questa può essere acquistata fornendo un anticipo di 5mila euro e prevedendo una rateizzazione con rate mensile da 199 euro. Nel caso di 600e con batteria da , la rata prevista sale a 249 euro; della Abarth 500e. In questo caso la rate sale a 269 euro mensili, che salgono a 299 nel caso della 600e.

Come ormai si è soliti vedere nel mercato della vendita delle auto, i clienti possono decidere, dopo 36 mesi, di restituirla, sostituirla con un nuovo modello o riscattarla corrispondendo la maxi rata finale.

La nuova Fiat 500e di Mirafiori

Fiat, si legga Stellantis, è da diverso tempo impegnata nello sviluppo della propria offerta di auto elettriche, arrivando anche a scontrarsi con il governo italiano per la mancanza di adeguati incentivi statali ai cittadini. Buona parte delle attività in elettrico di Fiat orbitano intorno alla nuova 500e che arriverà, in esclusiva per il mercato italiano, nelle concessionarie a settembre 2024. Si tratta della versione elettrica della storica vettura di Fiat, con la produzione che viene svolta a Mirafiori. È una scelta celebrativa, con l’azienda che ha voluto omaggiare lo stabilimento torinese a 50 anni dal debutto della 131 Mirafiori.

Molto poco, al momento, si conosce in merito alla dotazione specifica e agli allestimenti della 500e, mentre è noto che sarà disponibile anche in versione Cabrio e avrà due diverse tipologie di batterie a scelta dei clienti, da 42 kWh o 23,8 kWh.

La crescita delle vendite di Fiat

Oltre alle iniziative e gli incentivi sull’elettrico, Fiat festeggia in queste ore gli ottimi risultati conseguiti nelle vendite semestrali. Con oltre 660.200 unità vendute a livello globale, l’azienda ha registrato una crescita del 2,2 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, confermando il proprio ruolo di brand leader di Stellantis in termini di volumi. Significativa è stata inoltre la crescita regionale: