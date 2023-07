Saldi estivi, cosa comprano gli italiani: la classifica

Fonte: ANSA Vetrina di un negozio con i saldi

I saldi estivi sono ormai iniziati in quasi tutta la Penisola e gli italiani sono a caccia di affari e dell’offerta migliore per portarsi a casa quanto più possibile. Tante promozioni, tanti prodotti in sconto rispetto alle settimane precedenti che fanno gola ai clienti che si aggirano tra i negozi per fare grandi spese, ma con budget più contenuti. Ma quali saranno i prodotti più comprati e, soprattutto, quanto spenderanno gli italiani?

La classifica dei prodotti più acquistati

Oltre 10 milioni di italiani in questo weekend sono pronti a chiudersi nei centri commerciali in giro per lo Stivale con l’obiettivo di portare a casa quanto più possibile. Dall’abbigliamento alle calzature e accessori vari, infatti, è aperta la caccia all’affare dell’estate.

Secondo una ricerca di Confesercenti Ipsos sulle intenzioni di acquisto, il 61% degli italiani sfrutterà l’occasione dei saldi per fare compere, mentre poco di più del 30% comprerà solo se il prezzo sarà conveniente. E dopo un anno difficile, che ha visto la riduzione della spesa per abbigliamento e le calzature di quasi un terzo del campione a causa del caro vita, è proprio questa categoria di prodotti che di certo andranno a ruba.

Nella rilevazione, infatti, è emerso che chi farà shopping durante i saldi comprerà poco meno di tre prodotti a testa, anche se il 26,9% ne comprerà quattro o più (il 40,8% uno o due) e in cima alle preferenze ci sono le calzature, come riportato dal 65% del campione di cui circa il 68% tra le donne.

Nella speciale classifica dei prodotti più venduti prendono poi posto le magliette, tra cui t-shirt ma anche top, body e canottiere, che sono ricercate dal 57,3% dei consumatori, così come pantaloni, jeans, shorts e leggings (53%, ma è il 61% tra gli uomini), costumi (21,5%) e camicie (19,6%). Tra le donne, forti gli acquisti di abiti estivi (31% delle segnalazioni). A giocare un ruolo fondamentale, però, saranno i prezzi.

Il 32% dei consumatori dice infatti di aver ridotto, rispetto al 2022, gli acquisti di prodotti moda, soprattutto per via di caro-vita e inflazione (36%), aumento di bollette e rate del mutuo (22%).

Quanto spenderanno gli italiani

Sono anche chiare le tempistiche pensate per l’acquisto, col 27% degli intervistati che si recherà per negozi, offline e online, già questa settimana, fino a domenica 9 luglio. Il 33%, circa 12 milioni, farà i suoi acquisti la settimana successiva, tra il 10 ed il 16 luglio.

E per quanto riguarda il budget, sembra che la crisi dell’ultimo periodo si sia fatta sentire parecchio nelle tasche degli italiani. La ricerca Confesercenti Ipsos, infatti, ha fatto emergere un tetto di spesa ridotto per gli italiani, con un budget massimo di 227 euro. A incidere anche il cambiamento improvviso delle temperature, vista la primavera più fredda del solito che ha frenato notevolmente gli acquisti di capi e calzature primaverili ed estivi. Infatti il 38% dei consumatori ha ammesso che, tra marzo e giugno, ne ha comprati meno dell’anno precedente.

E se da un lato si tratta di periodo di convenienza per i consumatori, dall’altro lato è un momento di bilancio per le attività commerciali dopo anni di difficoltà. Ma attenzione, perché le truffe possono essere dietro l’angolo. Ecco perché quest’anno, come sempre, il commercio di prossimità garantirà correttezza e trasparenza nei prezzi indicandone la cifra di partenza, la percentuale di sconto ed il prezzo finale secondo i regolamenti vigenti.