Dove si trova e quanto vale la villa di Elon Musk in Italia

Fonte: ANSA Il tycoon Elon Musk detiene le quote di maggioranza di Twitter, Tesla, SpaceX e Neuralink

Che il panorama magico e inimitabile dell’Alto Adige spinga ogni anno migliaia di turisti a trascorrere qui le proprie vacanze, è cosa risaputa. Sia durante i caldi mesi estivi (quando le lunghe passeggiate immersi nel verde permettono alle famiglie di ripararsi dal caldo torrido delle città ), sia durante il periodo invernale (in cui la zona viene letteralmente invasa dagli amanti delle piste innevate), questo angolo d’Italia riesce sempre a far innamorare frotte di viaggiatori e villeggianti.

Ebbene, tra le ultime “vittime” rimaste completamente ammaliate dal fascino del Sudtirolo c’è anche uno degli uomini più ricchi e potenti del pianeta . Stiamo parlando di Elon Musk, il celebre magnate americano che ad oggi detiene la maggioranza delle azioni di aziende del calibro di Twitter, Tesla, SpaceX, Neuralink e The Boring Company (di cui le ultime quattro, tutte attive nel settore della tecnologia e delle infrastrutture, fondate da lui stesso).

Elon Musk sempre più innamorato dell’Italia: ecco dove sta costruendo la sua nuova (e costosissima) casa

Approdato nelle Dolomiti nello scorso novembre per una vacanza “breve ma intensa” (così l’ha definita in un’intervista pubblica rilasciata in quei giorni), il miliardario proveniente dal Texas si è sbizzarrito sulle vette del posto a suon di grandi sciate e rapide discese in piedi sullo snowboard. Paparazzato dalla stampa locale e dalle riviste di cronaca, Elon Musk ha mostrato il suo volto più riservato e meno conosciuto, ossia quello di un 52enne intento a godersi qualche momento di svago e relax lontano dagli affari imprenditoriali .

La gita nel nostro Paese (a cui ha fatto seguito un altro viaggio in primavera, questa volta in quel di Roma, dove ha incontrato anche la premier Giorgia Meloni) deve averlo entusiasmato a tal punto da farlo propendere per la costruzione ex novo di una residenza in loco. E così è stato. Infatti, è di queste settimane la notizia che il progetto per la realizzazione di una mega villa a San Cassiano in Badia è giunto nella fase clou della sua realizzazione.

Grandissima, con ogni tipologia di confort e totalmente comandabile via smartphone: quanto vale la mega villa di Elon Musk in Italia

Come riportato dalla redazione online del Corriere della Sera, l’immensa dimora del tycoon sorgerà su un prato verde inclinato della lunghezza di oltre 4mila metri. Su questa vastissima superficie troverà posto un fabbricato da 800 metri quadri, comprensivo di un’ampia zona soggiorno, ben 15 camere da letto (con altrettanti bagni), una cantina seminterrata dove riporre l’accurata selezione di vini rigorosamente italiani (di cui Elon Musk è un grande amante), e una spa di ultimissima generazione dotata di una piscina in vetro lunga 30 metri, di una vasca idromassaggio, di una sauna e di un bagno turco (anche questi collocati per intero al di sotto del piano terra).

Sarà una casa interamente domotica, comandabile via smartphone. E l’innovazione la farà da padrona anche nell’ultima (incredibile) stanza riportata nel progetto dello studio BlueArch, di proprietà dell’architetto bolzanino Alessandro Costanza: una camera criogenica entro cui è possibile raggiungere la temperatura di 100 gradi centigradi sotto lo zero. “Siamo ai massimo livelli” è stato, per ora, il commento del progettista, che assieme al suo socio (l’architetto Alberto Montesi) non ha voluto indicare il valore economico della magione, specificando solamente che si tratta di una “cifra ad otto zeri“.