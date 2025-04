Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Clamorosa proposta di acquisto di Deliveroo che potrebbe diventare statunitense

Una maxi operazione sulla via di definizione si sta giocando sull’asse Inghilterra-USA. Deliveroo potrebbe, infatti, diventare la prossima azienda britannica ad essere acquisita da una società statunitense. DoorDash, compagnia di San Francisco specializzata nella consegna di cibo a domicilio, ha presentato un’offerta indicativa di 2,7 miliardi di sterline per rilevare Deliveroo, quotata alla Borsa di Londra dal 2021 con una valutazione iniziale di 7,6 miliardi di sterline. Anche se si tratta di un’operazione tra privati, va da sé che l’acquisizione andrebbe a rafforzare la presenza americana in Europa nel settore delivery, in cui è già molto forte.

Un settore sempre più ambito

Secondo quanto riportato dal “Financial Times”, la trattativa si inserisce in una fase di rapido consolidamento del mercato delle consegne a domicilio. All’inizio del 2025, Prosus ha chiuso un accordo da 4,1 miliardi di euro per l’acquisizione del gruppo Just Eat Takeaway, leader europeo del settore.

Deliveroo, fondata da Will Shu nel 2013, è approdata in Borsa con un’Ipo molto attesa, che però si è rivelata deludente: le azioni hanno perso oltre un quarto del loro valore nel primo giorno di contrattazione. Negli anni successivi, la società ha dovuto affrontare una crescente concorrenza, in particolare dopo il lancio di Uber Eats nel Regno Unito nel 2016 e l’ingresso di Amazon nel mercato delle consegne di generi alimentari.

Le cifre dell’affare

Deliveroo ha dichiarato in una nota che “sarebbe disposto a raccomandare” l’offerta di DoorDash, che prevede un pagamento di 1,80 sterline per azione. Secondo fonti vicine alla questione, i primi contatti tra le due società risalgono all’estate scorsa. Al momento le trattative sono in corso anche se, come precisato da Deliveroo in un comunicato, non vi è alcuna certezza che si raggiunga un accordo definitivo.

L’offerta proposta da DoorDash implica un premio superiore al 20% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni Deliveroo registrato venerdì. Secondo la normativa britannica sulle acquisizioni, DoorDash dovrà formalizzare un’offerta entro il 23 maggio.

DoorDash punta al mercato europeo

Fondata nel 2013 da Tony Xu, DoorDash opera attualmente in oltre 30 Paesi. Nel 2024 ha registrato un fatturato di 10,7 miliardi di dollari. I mercati principali della società sono gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia e la Nuova Zelanda, aree che non si sovrappongono a quelle in cui Deliveroo è attiva.

Questa differenza geografica riduce il rischio di interventi da parte delle autorità antitrust. Deliveroo, infatti, è operativa in 9 Paesi e, nel mese scorso, ha annunciato il primo utile annuale completo nella sua storia.

A febbraio, Deliveroo ha smentito alcune speculazioni riguardo a una possibile uscita di Will Shu dalla carica di amministratore delegato nel 2025. L’azienda ha confermato che Shu rimane “implacabilmente concentrato sul futuro a lungo termine” della compagnia.