La formula BNPL (buy now pay later) registra sempre più successo, con un giro d'affari di oltre 300 miliardi di dollari dal 2019 a oggi. Le autorità mettono però in guardia dal rischio indebitamento

Fonte: iStock In Europa spopola la formula "compra ora e paga dopo"

Da qualche anno milioni di consumatori si sono convertite a un nuovo modo di fare acquisti: parliamo della formula “buy now pay later”, letteralmente “compra ora e paga dopo”. Si tratta di un pagamento a rate senza interessi, che sulla carta avvantaggia tutte le parti coinvolte: venditori, clienti e piattaforme finanziarie.

Il fenomeno, da qualche anno sulla cresta dell’onda negli Usa, si è rapidamente diffuso anche in Europa. Istituzioni e autorità di vigilanza mettono però in guardia soprattutto i giovani dall’alto rischio di indebitamento.

Cos’è il BNPL, il “Buy Now Pay Later”

La formula BNPL è già presente da tempo sui principali siti di e-commerce, tra cui anche Amazon, ma non tutti se ne sono accorti: è la possibilità di dividere il pagamento in poche rate invece di versare la somma tutta in una volta, senza interessi o sovrapprezzi. Sempre più rivenditori adottano questo metodo che sembra accontentare tutti: chi vende riceve il pagamento intero, chi compra non sborsa tutti i soldi subito e la piattaforma intasca le commissioni.

Il tutto è reso possibile dal servizio offerto da società terze – tra cui anche PayPal, Klarna e Scalapay – che consentono di dilazionare i pagamenti elettronici tramite carte o portafogli digitali. In pratica l’acquirente finanzia il suo acquisto tramite queste piattaforme esterne. Le rate vanno dai 3 ai 6 mesi, senza interessi, e vengono b utilizzata per il pagamento ogni 30 giorni. L’addebito avviene automaticamente e al cliente viene inviata una mail automatica che ricorda il pagamento della rata qualche giorno prima della scadenza fissata.

I costi di questa impalcatura telematica sono a carico delle piattaforme dei venditori, che in questo modo allargano la platea dei clienti a persone che non potrebbero permettersi di acquistare il bene o servizio pagando tutto subito. Il successo del “buy now pay later” è dato anche dal fatto che chi vende scarica il rischio di credito.

Un giro d’affari di oltre 300 miliardi di dollari

Secondo la BRI di Basilea, la Banca dei Regolamenti Internazionali che è la “regina” degli istituti centrali, dal 2019 la pratica del BNPL ha generato un giro d’affari di oltre 300 miliardi di dollari. L’analisi di Market Analysis Report – Grand View Search parla di 7,63 miliardi di dollari nel 2023 e prevede un totale di 38,5 miliardi nel 2030. I mercati con maggiore diffusione del “compra ora e paga dopo” sono Svezia e Australia, oltre a Stati Uniti, Gran Bretagna e Cina. Stando ai dati di Floa (Gruppo BNP Paribas), il 43% dei cittadini europei ha già effettuato un acquisto utilizzando questa soluzione. In Italia, fra il 2021 e il 2022, il numero di utenti BNPL è cresciuto del 22% e si stima che attualmente quasi un italiano su tre abbia utilizzato la formula di pagamento a rate in maniera saltuaria.

Sembra l’uovo di Colombo, ma da qualche parte c’è una crepa. Il “compra ora e paga dopo” potrebbe infatti destabilizzare ulteriormente il mercato del credito, già vessato dai tassi elevati e costi in aumento, e aumentando in maniera esponenziale il rischio di indebitamento per chi compra.

Le differenze con il pagamento con carte di credito

Il sistema del “buy now pay later” potrebbe sembrare uguale a quello dell’acquisto con carta di credito. Sicuramente entrambi consentono di acquistare un bene e di dilazionare il pagamento, sottoscrivendo di fatto una forza di finanziamento a breve termine. Ci sono però alcune differenze.

Come ha spiegato Forbes, il BNPL programma il pagamento totale degli acquisti in un intervallo di tempo che va dai 3 ai 6 mesi, col versamento della prima rata che avviene in fase di acquisto e l’esborso delle altre in importi regolari. Tale sistema non prevede interessi o commissioni se i pagamenti vengono effettuati in tempo, mentre le carte di credito revolving sì. Un’altra differenza riguarda l’accessibilità: ottenere una carta di credito è più complesso, mentre le procedure e i requisiti per pagare con BNPL sono sicuramente più agevoli.

Il rischio di indebitamento e l’allarme delle Banche Centrali

Da qui l’allarme lanciato dalle Autorità di vigilanza e dalle Banche Centrali su quello che a conti fatti è un prestito, anche se di importo contenuto. Una pratica che, se abusata e a lungo andare, potrebbe generare debiti pesanti soprattutto per giovani, persone a basso reddito e con un basso livello di istruzione. Nonostante al cliente sembri di pagare meno e a intervalli “comodi”, alla fine la spesa totale delle rate può raggiungere somme difficili da sborsare, generando così commissioni e spese maggiori o insolvenze.

Come sottolineato ancora da Forbes, uno dei rischi maggiori per gli acquirenti riguarda la possibile variazione dei termini e delle condizioni di servizio. Ecco perché è sempre buona cosa informarsi a fondo, perché l’interesse potrebbe non restare allo 0% per tutta la durata del prestito e saltare una rata potrebbe prevedere penali anche molto salate. O anche commissioni per il mancato pagamento o per il pagamento in ritardo, oltre ad azioni legali per il recupero del credito e il rischio nefasto di non poter accedere in futuro a finanziamenti per “inaffidabilità creditizia”. Il meccanismo potrebbe inoltre indurre chi compra a “fare il passo più lungo della gamba”, lanciandosi in un acquisto eccessivo che sembra però poter essere affrontato tranquillamente dividendo la spesa in più tranche.

Diversi analisti e istituzioni hanno evidenziato il rischio che tale meccanismo renda vano le misure predisposte nel corso degli anni per contrastare e regolare l’indebitamento. Si sarebbe generato così quello che è stato definito un “debito fantasma”, finito nel mirino delle autorità: negli Usa, ad esempio, sono scattate indagini su casi di tassi di insolvenza di gran lunga più alti di quelli del credito al consumo e altre forme di finanziamento.

Le Banche Centrali si sono mosse per mettere riparo a questa “falla” del sistema. Nel 2023 era stata proprio la Banca d’Italia a sottolineare la necessità di aggiornare le regole degli acquisti online. A ottobre dell’anno appena trascorso è stata pubblicata una direttiva Ue, che verrà gradualmente attuata nei prossimi anni, che punta a estendere le tutele per i clienti. Soprattutto per quanto riguarda la trasparenza dei termini di acquisto e il controllo dell’attività delle piattaforme finanziarie.