Finanza integrata: ricavi oltre 100 miliardi in UE entro il 2030

Fonte: 123RF La finanza integrata sta registrando una crescita esponenziale e raggiungerà un valore di 100 miliardi al 2030

Il mercato europeo della finanza integrata sta crescendo a un ritmo a due cifre e sta diventando sempre più importante per banche, commercianti e altre piattaforme orientate al cliente. Tanto che, entro il 2030, il mercato della finanza integrata potrebbe superare i 100 miliardi di euro e rappresentare il 10-15% del bacino di ricavi del settore bancario. È quanto emerge da un report di McKinsey&Company sullo sviluppo della finanza integrata.

Nel dettaglio, secondo le previsioni di McKinsey, i ricavi derivanti dalla finanza integrata (Ef) – la fornitura di prodotti finanziari da parte di enti non finanziari all’interno di loro offerte più ampie – potrebbero superare i 100 miliardi di euro in Europa entro la fine del decennio. La distribuzione di prodotti e servizi finanziari, come prestiti e assicurazioni, attraverso canali di terze parti sta acquisendo infatti sempre più importanza, in quanto la tecnologia e i dati consentono esperienze istantanee e ininterrotte per i clienti, che si aspettano sempre più di trovare servizi finanziari quando e dove ne hanno bisogno, ad esempio in occasione di un acquisto importante. In molti settori, i clienti si aspettano che i commercianti e altre piattaforme per consumatori e piccole e medie imprese (PMI) forniscano prodotti e servizi di finanza integrata. Parallelamente, le banche stanno intercettando l’importanza della finanza integrata come canale di distribuzione. Si stima inoltre che il mercato della finanza integrata genererà in Europa tra i 20 e i 30 miliardi di euro nel 2023, circa il 3% dei ricavi totali del settore bancario. Negli ultimi dieci anni in Europa, i volumi di finanza integrata sono cresciuti tre volte più velocemente dei prestiti distribuiti direttamente.

I leader aziendali della catena di valore della finanza integrata – secondo l’analisi di McKinsey – prevedono che i volumi del credito al consumo continueranno a migrare verso i prestiti integrati. Per le PMI, i leader si aspettano che il factoring e altri tipi di finanziamento semplici diventino integrati, dal momento che i fornitori di pianificazione delle risorse aziendali e i marketplace di fornitori per le PMI li forniranno al momento del bisogno. I canali di finanza integrata potrebbero avviare il 20-25% delle vendite bancarie al dettaglio a privati e PMI e rappresentare il 20-25% dei prestiti al dettaglio e alle PMI, rispetto all’attuale 5-10%.

Canale online

In 15 anni, l’online è diventato il canale bancario retail dominante. Tra il 2019 e il 2023, il canale mobile è diventato più dominante, sostenuto dall’allontanamento fisico dovuto alla pandemia. Man mano che le banche aggiungeranno funzionalità e consulenza a distanza attraverso la banca mobile da qui al 2030, è probabile che questo canale continuerà a guadagnare quote a scapito di tutti gli altri canali bancari.

Compra ora paga dopo

Nell’arco di 7 anni, dal 2016 al 2023, la quota del “compra ora, paga dopo” (BNPL) nelle vendite di e-commerce in sette mercati europei è passata dal 2 al 10%. Questa crescita è stata accompagnata dall’aumento della quota dell’e-commerce nelle vendite al dettaglio, consolidando ulteriormente l’ascesa di BNPL nel mix totale dei pagamenti per le vendite al dettaglio. Nei Paesi nordici, i volumi dei prestiti per i finanziamenti Point of Sale, compreso BNPL, sono cresciuti dell’8-10% all’anno dal 2016 al 2022, mentre i volumi dei prestiti per gli altri prodotti di retail lending sono cresciuti del 4-5% all’anno. In Europa, il canale di finanza integrata rappresenterà il 5-6% dei ricavi da prestiti retail e alle piccole e medie imprese nel 2023 e potrebbe raggiungere il 20-25% entro il 2030.

I driver di crescita

Sul fronte della domanda, i clienti si aspettano sempre più convenienza e fluidità nei loro percorsi di acquisto. Secondo un’indagine McKinsey del 2023 sui finanziamenti per le auto il 40% dei consumatori preferisce i canali online per finanziare l’acquisto di un’auto. I consumatori richiedono un accesso immediato a servizi finanziari convenienti come prestiti e assicurazioni, quando e dove necessario, con il minor numero di clic possibile. In un’indagine McKinsey non pubblicata del giugno 2021 su sei mercati europei, i consumatori hanno dichiarato che si aspettano di utilizzare più soluzioni di finanziamento integrate nella maggior parte delle categorie di vendita al dettaglio. Parallelamente, le PMI nutrono aspettative simili nei confronti del finanziamento integrato. Dal punto di vista dei commercianti, la finanza integrata aumenta le vendite grazie a tassi di conversione più elevati, carrelli medi più grandi e maggiore valore nel tempo dei clienti.

Dal lato dell’offerta, il costo della finanza integrata si è ridotto significativamente negli ultimi anni grazie ai progressi tecnologici, come le interfacce di programmazione delle applicazioni (API), che rendono più facile l’interoperabilità dei sistemi, e grazie a migliori sistemi di identificazione elettronica. Le decisioni di sottoscrizione per i prestiti possono ora essere automatizzate a costo marginale quasi nullo grazie a connessioni istantanee a fonti di dati pubblici e privati. I futuri sviluppi normativi, come il framework proposto per l’accesso ai dati finanziari (FIDA) e la terza direttiva europea sui servizi di pagamento, faciliteranno ulteriormente la finanza integrata.