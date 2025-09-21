La ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone ha ribadito con fermezza la sua contrarietà all’introduzione del salario minimo a 9 euro l’ora, una misura fortemente sostenuta dall’opposizione e rilanciata da Elly Schlein.

La proposta viene giudicata “inadeguata” perché, sostiene la ministra, andrebbe a irrigidire la dinamica salariale e ridurre il valore della contrattazione collettiva.

Calderone ha parlato dal palco del Festival di Open a Parma, lo stesso dal quale si era espressa il giorno prima la leader del PD.

Secondo la responsabile del Lavoro, fissare una soglia rigida avrebbe l’effetto paradossale di appiattire le retribuzioni.

Così si è espressa la ministra sul salario minimo:

È assolutamente inadeguata come risposta. Se dovessimo porre come indicatore i 9 euro l’ora come importo minimo da contratto, il rischio sarebbe notevole. Andremmo a ingessare la dinamica salariale, che oggi si fonda sulla possibilità delle parti sociali di rinnovare i contratti e intervenire su tutti i livelli contrattuali. Il pericolo è che accada l’opposto: che vengano disdettati i contratti e che i datori di lavoro, sapendo che esiste una soglia minima fissata per legge, si limitino ad applicare i 9 euro.