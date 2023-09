Autofficina Tira Pietro: 60 anni di eccellenza

L’autofficina Tira Pietro, una storica azienda bresciana, rappresenta da ben sessant’anni un punto di riferimento nel settore del soccorso stradale dei mezzi pesanti e nella riparazione di veicoli industriali. Fondata nel lontano 1961 dal padre di Stefano Tira, l’officina si è trasformata da piccola realtà familiare in un’azienda di grande successo diventando oggi un centro delegato ACI Global Servizi e un’officina autorizzata IVECO.

Servizi di alta qualità

La Tira Pietro si è sempre distinta per l’alta qualità dei suoi servizi e per l’attenzione costante alle esigenze dei clienti. Il focus principale dell’azienda è rivolto al soccorso stradale di veicoli industriali, per il quale dispone di una flotta di oltre 10 veicoli speciali, equipaggiati con attrezzature per sollevamento, recupero, traino e depannage. Grazie a un team altamente qualificato, l’officina offre un servizio H24 sia in ambito autostradale che sulla viabilità ordinaria, garantendo assistenza tempestiva e professionale.

Il reparto di autofficina tratta non solo i mezzi IVECO, ma si occupa della riparazione di veicoli industriali anche di altre marche. Ciò le ha permesso di ampliare la clientela, arrivando a servire circa 900 clienti nel solo 2022, provenienti da tutta Europa.

I segreti del successo

Uno dei segreti del successo dell’autofficina Tira Pietro è stata la costante attenzione all’innovazione e all’aggiornamento tecnologico. L’azienda ha sempre investito nella più moderna attrezzatura, inclusi strumenti diagnostici all’avanguardia, per fornire un servizio completo e di alta qualità nella riparazione di veicoli industriali.

L’officina Tira Pietro offre servizi di noleggio a caldo di autogrù e la revisione di idroguide e servosterzi di diverse marche. Questi servizi complementari hanno contribuito a catturare l’attenzione di clienti provenienti da diverse parti del paese, rendendo l’azienda un punto di riferimento anche per queste attività.

L’affiliazione con IVECO, in particolare, ha rappresentato una scelta strategica che ha portato notevoli benefici. La collaborazione con il marchio ha permesso all’autofficina di accrescere la propria visibilità e il prestigio dell’offerta, rendendola una officina first class per la qualità del servizio erogato nel 2022 e nel 2023. IVECO rappresenta oggi il 60% delle attività dell’azienda, mentre il restante è dedicato a diverse marche, compresi i rimorchi.

Anche la posizione strategica, vicina alle principali autostrade e tangenziali, ha permesso all’autofficina Tira Pietro di trasformarsi in una scelta preferita dai transitari. Questi clienti conoscono bene la professionalità e l’efficienza dell’azienda, motivo per cui continuano ad affidarsi ai suoi servizi.

È innegabile come l’autofficina Tira Pietro rappresenti un’eccellenza nel settore del soccorso stradale di veicoli industriali e nella riparazione di mezzi pesanti. La sua lunga storia, l’attenzione all’innovazione e la dedizione a garantire servizi di qualità l’hanno resa un punto di riferimento per i trasportatori di tutto il territorio italiano. La passione e l’impegno dell’intera squadra, hanno fatto della Tira Pietro un vero e proprio baluardo dell’assistenza e dell’efficienza nel mondo dell’autotrasporto.