Ancora aumenti in arrivo, bollette +10% in autunno

Bollette luce e gas aumento

L’aumento del 2,3% delle tariffe del gas per gli utenti in regime di tutela ha destato preoccupazioni. Ma quali sono le ragioni dietro l’aumento delle bollette del gas in Italia, le sue implicazioni e le prospettive per l’inverno imminente?

Aumento delle bollette dovuto alla crescita del prezzo del Gas

L’Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha comunicato che l’aumento è stato principalmente causato da un aumento della componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento. Questa componente del prezzo viene aggiornata mensilmente da Arera, basandosi sulla media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano. Nel mese di agosto 2023, questa media è risultata superiore rispetto al mese di luglio, portando il prezzo della sola materia prima del gas naturale a 33,21 euro al MWh.

Nonostante questo aumento, la spesa totale per il gas per una famiglia media nell’anno scorrevole da settembre 2022 ad agosto 2023 è in calo del 12,1% rispetto all’anno precedente. Questo calo è stato in parte favorito dalla riduzione dell’IVA al 5% e dall’azzeramento degli oneri generali di sistema. Tuttavia, le prospettive per l’inverno sollevano preoccupazioni. Gli esperti del settore mettono in guardia sui potenziali aumenti delle bollette del gas per la stagione invernale, che potrebbero raggiungere fino al 10%, soprattutto in caso di temperature rigide.

Aumenti dell’energia elettrica in autunno

Inoltre, nel settore dell’energia elettrica si prevedono aumenti del 7-10% nelle bollette dell’elettricità a partire dal primo ottobre 2023. Le cause principali di questi aumenti includono l’aumento della domanda globale, le fluttuazioni dei prezzi internazionali del gas naturale e la transizione verso fonti di energia rinnovabile. La dipendenza dai combustibili fossili per la produzione di energia rende i mercati energetici più suscettibili a queste fluttuazioni dei prezzi, mettendo a dura prova i bilanci familiari.

Per comprendere, invece, l’incremento delle tariffe del gas, è essenziale analizzare i dettagli dei costi di approvvigionamento. L’Arera monitora costantemente il mercato del gas naturale e si basa sulla media mensile dei prezzi all’ingrosso italiani per stabilire questa componente tariffaria. Nel caso di agosto 2023, i prezzi all’ingrosso sono saliti, portando ad un aumento del prezzo della materia prima del gas. Il caro bollette si sommerà agli altri aumenti previsti per l’autunno, determinando una stangata sulle famiglie al rientro dalle vacanze.

Possibili aumenti delle bollette fino al 10%

Nonostante questa variazione mensile, va sottolineato che, su base annuale, i consumatori hanno sperimentato un calo significativo nella spesa complessiva per il gas. Questa riduzione è stata favorita da misure come la riduzione dell’IVA e l’azzeramento degli oneri generali di sistema, che sono state introdotte per alleviare il peso delle bollette energetiche sulle famiglie italiane.

Tuttavia, l’avvicinarsi della stagione invernale solleva preoccupazioni. Gli esperti avvertono che, se le temperature dovessero scendere in modo significativo, i consumatori potrebbero trovarsi ad affrontare aumenti delle bollette del gas fino al 10%. Questo scenario metterebbe a dura prova i bilanci familiari, soprattutto considerando che gli inverni rigidi richiedono una maggiore spesa per il riscaldamento. Non solo il gas, ma anche l’elettricità è soggetta ad aumenti dei prezzi. Nel corso dell’anno, i prezzi dell’energia elettrica sono aumentati costantemente, con picchi significativi in alcune settimane. Nonostante ci sia stata una recente diminuzione del prezzo medio di acquisto dell’energia, i consumatori devono prepararsi a fronteggiare un aumento del 7-10% nelle bollette dell’elettricità a partire dal primo ottobre 2023.