Allarme Italia, è debito record: ecco le cifre

Fonte: ANSA La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti

In Italia, il debito pubblico nazionale ha raggiunto un nuovo record. Secondo l’aggiornamento di Bankitalia, nel mese di aprile 2023 l’indebitamento è salito ulteriormente, superando il picco massimo registrato nel mese di marzo.

Con un aumento di circa 22 miliardi di euro, il debito pubblico italiano continua a rappresentare una delle principali sfide per l’economia nazionale. I numeri sono davvero impressionanti e suscitano preoccupazione.

Debito pubblico da record: raggiunto il nuovo massimo

Secondo l’aggiornamento di Bankitalia, il debito pubblico italiano ad aprile 2023 ha raggiunto il valore di 2.811,6 miliardi di euro, superando il picco di marzo di 2.789,8 miliardi di euro.

L’incremento sostanziale del debito è stato attribuito a diversi fattori: la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro (10,9 miliardi di euro, portandole a 40,3 miliardi), il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (9,1 miliardi di euro) e l’effetto degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, nonché la rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e la variazione dei tassi di cambio (1,8 miliardi di euro).

La durata media del debito pubblico è rimasta stabile a 7,7 anni. La quota di debito detenuta da Bankitalia è rimasta al 25,8%. Nel mese di marzo, i non residenti possedevano il 26,3% del debito, mentre gli altri residenti, principalmente famiglie e imprese non finanziarie, detenevano il 10,7% (rispetto al 26,6% e al 10,1% del mese precedente).

Quanto vale il debito per ogni italiano

La continua crescita del debito pubblico solleva interrogativi sulla sostenibilità delle finanze pubbliche del Paese, specialmente considerando che i tassi di interesse che lo Stato deve pagare sono in aumento. Al momento, la Banca Centrale Europea (BCE) non ha ancora intenzione di interrompere l’aumento dei costi del denaro.

In questa situazione di un debito che continua a crescere, il bilancio personale di ogni cittadino diventa amaro: il debito pubblico si traduce in un peso di circa 48.000 euro per ogni italiano. Questa cifra rappresenta la stima approssimativa della quota di debito pubblico attribuita a ciascun cittadino in base alla popolazione totale e al totale del debito pubblico italiano. È un dato preoccupante che sottolinea l’importanza di affrontare la questione del debito e adottare misure per garantire la sostenibilità finanziaria del Paese.

Cos’è il debito pubblico italiano

In Italia, il debito pubblico è rappresentato dall’indebitamento dello Stato e di altre entità pubbliche nei confronti di creditori nazionali e esteri, che possono essere individui, imprese, istituti bancari o altri Stati esteri. Il debito delle amministrazioni pubbliche include il debito contratto dal governo centrale, dalle amministrazioni regionali e locali, nonché da enti pubblici come le aziende pubbliche.

Il debito pubblico è solitamente emesso attraverso l’emissione di titoli di Stato, come i buoni del tesoro, le obbligazioni governative o altri strumenti finanziari simili. Gli investitori acquistano questi titoli, diventando creditori del governo e ricevendo in cambio interessi o rendimenti sul capitale investito.

L’ammontare del debito pubblico italiano è influenzato da vari fattori, tra cui la spesa pubblica, i ricavi fiscali, gli interessi pagati sul debito esistente e le politiche di bilancio adottate dal governo. La gestione del debito pubblico è di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano.

Il controllo del debito pubblico è di grande importanza per garantire la stabilità finanziaria del Paese e per evitare problemi come un’eccessiva dipendenza dai mercati finanziari esteri o difficoltà nel rimborso del debito. Le politiche fiscali, la gestione delle spese pubbliche e la promozione di una crescita economica sostenibile sono alcuni degli strumenti utilizzati per gestire il debito pubblico e mantenere una situazione finanziaria equilibrata.