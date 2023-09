I sei buoni motivi per cui affidarsi ad un’agenzia per vendere casa

Fonte: Pizzetti Immobiliare

Ci sono tante buone ragioni per vendere casa, ma farlo in autonomia può rivelarsi più difficile e stressante del previsto. Se non si è esperti del settore, infatti, non è scontato sapersi districare agilmente tra le varie questioni tecniche, burocratiche, legali e fiscali, né tantomeno riuscire a chiudere l’affare in tempi brevi e a un prezzo soddisfacente. Il tutto, tra l’altro, potrebbe essere accompagnato da notti insonni, dubbi costanti sulle procedure migliori da adottare e stress alle stelle. Piuttosto che gestire la situazione da soli, allora, è assolutamente preferibile affidarsi a un’agenzia specializzata.

Pizzetti Studio Immobiliare ci aiuta a comprendere quali sono i sei buoni motivi per i quali è bene affidarsi ad un’agenzia specializzata per vendere la propria casa, piuttosto che agire da soli.

Conoscenza del mercato immobiliare locale

La prima buona ragione per cui vale sempre la pena affidarsi a un’agenzia specializzata è la garanzia di trovarsi di fronte a professionisti che hanno una conoscenza approfondita del mercato immobiliare, soprattutto locale. Chi lavora nelle agenzie, infatti, ha ben presente quali siano i prezzi medi di vendita al mq in base alle location ed è sempre aggiornato anche sull’andamento del mercato immobiliare del momento. Questo bagaglio di conoscenze approfondite e continui aggiornamenti è un asso nella manica da non sottovalutare: permetterà senza dubbio di gestire la vendita nel momento e nel modo più vantaggioso possibile.

Esperienza

Conoscenze e competenze tecniche da parte di un agente immobiliare si acquisiscono anche e soprattutto con l’esperienza, altra motivazione per cui vale sempre la pena affidarsi ad un’agenzia immobiliare. Soltanto chi lavora in ambito immobiliare da molto tempo può indubbiamente gestire al meglio i processi di vendita. Grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni, ad esempio, è possibile sapere quali siano le strategie di marketing più adatte a uno specifico caso, quali siano i prezzi corretti di vendita al mq ed in ogni singolo quartiere oppure in che modo si possa ridurre la durata dell’iter di vendita e gestirla comunque sempre al meglio.

Pubblicità

Una parte essenziale del processo di vendita di una casa è la pubblicità. Le agenzie immobiliari, specialmente se di lunga e comprovata esperienza, tendenzialmente hanno già una vasta rete di clienti e un accesso privilegiato a piattaforme online e offline. Muovendosi tramite questi canali, dunque, si può ottenere da subito un’ampia pubblicità all’immobile in vendita. Questo passaggio è indispensabile per aumentare le chance di trovare l’acquirente perfetto nel minor tempo possibile.

Supporto e assistenza durante tutto il processo

Chi dovesse ritrovarsi a gestire la vendita di una casa da solo potrebbe essere assillato dai dubbi: come organizzare le visite e gli appuntamenti in modo efficiente? Come selezionare i potenziali acquirenti senza fare errori né avere brutte sorprese? E, ancora, quali documentazioni servono per chiudere l’affare? Soltanto il supporto e l’assistenza di professionisti del settore possono rendere l’esperienza di vendita agevole, semplice e del tutto priva di incertezze e inciampi dalla prima visita del potenziale acquirente fino all’atto. Le agenzie immobiliari, come Pizzetti, accompagnano infatti il cliente fino al rogito.

Minor stress

Affidandosi a un’agenzia immobiliare competente per la vendita di un immobile, poi, non bisogna sottovalutare un ulteriore vantaggio: ci si alleggerisce dalle preoccupazioni e dallo stress. Quando sono i professionisti a occuparsi di tutte le questioni tecniche e pratiche relative alla vendita, incluse le più delicate e complesse questioni fiscali, legali e burocratiche, il proprio benessere psicofisico non può che risentirne positivamente.

Maggiore sicurezza

Ultimo ma non meno importante, affidare la vendita della casa a un’agenzia equivale a sentirsi più sicuri. In questi casi è infatti l’agenzia stessa ad occuparsi delle verifiche catastali e della correttezza di tutte le pratiche burocratiche e alle scadenze relative alla vendita di una casa. Ciò significa che si è più tranquilli e al riparo da sorprese inaspettate che spesso si verificano quando si vende o si acquista casa senza un supporto competente alle spalle.

Sei buoni motivi dunque per non agire da soli nella vendita della propria casa rischiando di inciampare in brutte sorprese ma lasciando che l’iter venga seguito a 360° da un’agenzia specializzata che possa seguire dalla prima visita fino all’atto di vendita finale il proprio cliente assistendolo e supportandolo, garantendogli con sicurezza la chiusura dell’affare nel tempo più indicato al miglior prezzo.

Pizzetti Studio Immobiliare negli anni ha effettuato corsi di aggiornamento sulle tecniche di marketing, sulla creazione di contenuti e sull’evoluzione del mercato immobiliare per fornire tutte le informazioni, i ragguagli e gli aggiornamenti al fine di accompagnare acquirenti e venditori a fare sempre la scelta più giusta nel momento più opportuno.