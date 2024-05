Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Le nuove case "mini" di Ikea, un trend in crescita: quanto costano

Ikea, il gigante svedese dell’arredamento, ha lanciato sul mercato un nuovo prodotto che sta già riscuotendo grande successo: le mini-case. Queste abitazioni piccole ed economiche, rappresentano una risposta ai cambiamenti della società, dove da una parte è sempre più difficile acquistare una casa, mentre dall’altra le persone cercano soluzioni sostenibili con un basso impatto ambientale.

Un nuovo trend abitativo

Ikea ha denominato queste abitazioni “mini-house”, seguendo un trend abitativo popolare in tutto il mondo, dalla Scandinavia alla Svizzera, fino al Canada e agli Stati Uniti. Queste case prefabbricate sono ideali come una seconda casa per la vita in campagna: possono essere montate in poche ore, necessitano solo degli allacciamenti finali e sono pronte per essere arredate.

Il fatto che Ikea abbia investito nelle mini-case indica chiaramente una direzione di mercato verso case più piccole, economiche ed ecologiche. Queste abitazioni sono facili da spostare, smaltire e riparare, e offrono lo stesso comfort di un camper ben arredato. Con strutture semplici e funzionali, se vogliamo guardare agli aspetti positivi, le mini-case Ikea potrebbero essere perfette per chi cerca uno stile di vita più sostenibile.

Quanto sono grandi le mini-case Ikea

Le mini-case Ikea sono nate quasi per caso. Un membro di Ikea Family aveva creato alcune di queste abitazioni per uso personale, e l’azienda ha deciso di sviluppare il progetto. Queste case, con una struttura in metallo e legno, sono molto piccole, infatti sono grandi circa 25mq, sono facili da spostare grazie alle ruote, e vantano una grande luminosità interna.

Le mini-case Ikea si distinguono per l’attenzione ai toni neutri, alla sostenibilità e al tocco hygge. Le cucine sono dotate di mobili realizzati con bottiglie di plastica riciclata, mobili integrati e una scrivania pieghevole. Il prototipo è stato pensato per ispirare gli appassionati di mini-case. Il modello Boho XL Wide di Escape include spazio per un letto queen-size, oltre a zone giorno, cucina e bagno.

Quanto costano

Le mini-case di Ikea incarnano la filosofia dell’azienda: semplicità, efficienza degli spazi e comfort. Sono ideali per una vita nomade e a contatto con la natura.

Il magazine Domus ha rivelato che il prezzo di queste abitazioni sarà inferiore ai 50 mila euro, con una versione base che parte da 43 mila euro. Il prezzo competitivo è un altro fattore che ha contribuito al successo di Ikea nel settore dell’arredamento.

Le difficoltà pratiche dell’abitare in una casa molto piccola

Vivere in una casa molto piccola può però racchiudere delle difficoltà enormi. Business Insider ha raccolto testimonianze di persone che vivono in mini-case, mettendo in evidenza tutte le criticità.

Ad esempio, spostare queste abitazioni richiede l’uso di camion di grandi dimensioni, il che può diventare costoso. Durante il trasporto, è necessario fissare bene gli oggetti all’interno della casa per evitare che cadano e si rompano. Inoltre, la casa stessa può subire danni a causa della velocità del vento sulle autostrade.

Le case minuscole, riporta il sito, hanno spazi abitativi molto angusti. Gli armadi sono spesso piccoli e difficili da utilizzare, come quelli in cui è necessario strisciare per accedere ai vestiti. Mantenere l’ordine in una casa minuscola può essere difficile, soprattutto con bambini piccoli.

In ogni caso, il fenomeno delle mini-case, simile alla scena cult del monolocale raccontato nel film “Il ragazzo di campagna” con Renato Pozzetto, non è solo una moda passeggera. Questo trend è principalmente motivato dalle limitate disponibilità economiche che impediscono a molte persone di permettersi un appartamento tradizionale con spazi adatti a una vita abitativa.

Sebbene alcuni scelgano questo stile di vita per avvicinarsi alla natura, si tratta più di scelte personali che di una semplice tendenza.