Crolla giostra al luna park: bimbi feriti, cos’è successo

Doveva essere una domenica di festa e divertimento a Palma Campania, in provincia di Napoli, dove il 10 luglio si è festeggiata la ricorrenza della Madonna delle Grazie, ma per poco la serata non si è trasformata in tragedia. A causa del cedimento di una giostra, collocata all’interno del piccolo luna park allestito in via Querce, almeno una ventina di persone, di cui almeno 10 bambini, sono rimasti feriti. I presenti, dopo aver assistito all’accaduto, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, ma i carabinieri intervenuti sul posto hanno deciso di aprire un fascicolo per chiarire le cause dell’incidente che poteva avere un bilancio tragico.

Crolla giostra, cos’è successo

L’episodio, come detto, è avvenuto nella serata di domenica 10 luglio mentre tante famiglie festeggiavano la ricorrenza della Madonna delle Grazie a Palma Campania. Da un momento all’altro, mentre la giostra era in funzione con 20 persone a bordo, il cedimento e il volo da un’altezza considerevole che ha provocato numerosi feriti. La giostra è una di quelle realizzate con sedili sospesi dal terreno, legati a un corpo centrale attraverso delle catene, che danno alle persone sedute la sensazione di volare.

Non è chiaro cosa abbia portato al cedimento, ma i ponteggi da un momento all’altro non hanno retto e le attrezzature sono crollate travolgendo i passeggeri della giostra. Ad avviare i soccorsi sono stati prima di tutto le famiglie presenti sul posto, poi il 118 ha prestato le cure a chi ne aveva bisogno. In tanti sono stati trasportati in ospedale per delle visite di controllo e solo una bambina, di circa 12 anni, è rimasta precauzionalmente in osservazione al Santobono di Napoli. Tra i feriti c’è chi ha riportato qualche trauma, escoriazioni e lividi, ma fortunatamente nessuno ha rischiato la vita (qui vi abbiamo parlato dei feriti causati dall’incidente in un volo Ryanair).

Aperta l’indagine sull’incidente

Sull’episodio, come detto, è stata aperta l’indagine dalla Procura di Nola e per il momento risulta iscritto nel registro degli indagati – con l’ipotesi di lesioni colpose – il gestore dell’impianto, una donna di Poggiomarino, comune poco distante da Palma Campania. La donna, come riferito dal sindaco Nello Donnarumma, è conosciuta nel settore e aveva fornito al Comune tutte le documentazioni necessarie per poter aprire il proprio spazio all’interno del luna park. Tra i documenti anche l’ultimo collaudo alla giostra e la polizza assicurativa, carte che sono state sequestrate e sono ora al vaglio degli inquirenti.

I carabinieri stanno inoltre verificando il rispetto delle misure di sicurezza, in attesa di ulteriori rilievi tecnici che spieghino le cause del cedimento. L’incidente, secondo quanto dichiarato dal sindaco Donnarumma, è avvenuto poche ore prima della rimozione dell’impianto. I giostrai avevano chiesto una proroga che il Comune non aveva concesso dal momento che quest’anno non si sarebbero svolti i soliti festeggiamenti per la Madonna delle Grazie. Dunque nella mattina di lunedì 11 luglio 2022 le giostre, allestite una settimana fa, sarebbero state smontate e avrebbero ridato al paese il suolo pubblico occupato negli ultimi giorni dal parco divertimenti che, come ogni anno, è stato frequentato dai più giovani fino agli anziani. Ma l’incidente avvenuto ieri sera rallenterà la rimozione in attesa di tutti i rilievi del caso da parte delle forze dell’ordine.