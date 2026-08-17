Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Bollettino temperature città.

Dopo il caldo record raggiunto nelle scorse settimane, le temperature oggi in Italia raggiungono livelli meno preoccupanti. Come riportato dal bollettino del ministero della Salute, delle 27 città monitorate nessuna è da bollino rosso. Tuttavia, è ancora presto per parlare di fine estate. In molte regioni, infatti, è scongiurato lo stato d’allerta ma continuano ad esserci più di 30 gradi.

La classifica delle città più “fresche”, dove le temperature si abbassano da oggi

I dati del 17 agosto permettono di costruire una vera e propria classifica delle città dove oggi il termometro si ferma sui valori più bassi e, al contrario, di individuare le aree nelle quali il caldo continua a farsi sentire.

Se si guarda alla temperatura massima prevista, la città più fresca tra quelle monitorate è Campobasso, dove il termometro dovrebbe fermarsi a 28 gradi. Seguono, a quota 29 gradi, Bolzano, Civitavecchia, Trieste e Venezia. Un gruppo particolarmente numeroso si colloca poi intorno ai 30 gradi. Tutte le altre, invece, continuano a superare i 32/33 gradi.

Di seguito la lista delle città e delle temperature rivelate oggi.

Città Temperatura minima (°C) Temperatura massima (°C) Livello di rischio Campobasso 21 28 0 Bolzano 20 29 0 Venezia 20 29 0 Trieste 22 29 0 Ancona 24 29 1 Civitavecchia 26 29 0 Perugia 20 30 0 Pescara 22 30 0 Genova 25 30 1 Napoli 25 30 0 Bari 27 30 1 Palermo 29 30 0 Verona 21 31 0 Brescia 22 31 0 Frosinone 22 31 1 Messina 22 31 0 Bologna 23 31 0 Latina 23 31 1 Reggio Calabria 23 31 0 Rieti 23 31 1 Catania 25 31 0 Milano 22 32 0 Torino 22 32 0 Viterbo 22 32 0 Firenze 23 32 0 Roma 25 32 1 Cagliari 27 34 0

La temperatura minima si riferisce a quella rivelata alle prime ore del mattino (intorno alle 8:00), la massima a quella delle ore 14:00. Il livello 0 (bollino verde) indica condizioni meteorologiche che non comportano rischi significativi per la salute della popolazione. Il livello 1 (bollino giallo), invece, segnala condizioni meteorologiche che possono precedere un livello di rischio più elevato e richiedono una maggiore attenzione, soprattutto da parte delle persone più vulnerabili.

Nessuna città rientra comunque nel livello 2 (bollino arancione) di allerta, né tanto meno nel livello 3 (bollino rosso), come invece è successo prima di Ferragosto, quando le temperature hanno fatto preoccupare gli esperti.

Dove il caldo si sente meno: la temperatura percepita

Le rivelazioni del ministero tengono anche conto della temperatura percepita, ovvero di quella che tiene conto sia del grado di calore dell’aria sia del tasso di umidità. Ancora una volta Campobasso resta tra le città più favorevoli, con una temperatura percepita di 28 gradi, mentre Bolzano e Trieste arrivano a 30 gradi.

Perugia registra una massima di 30 gradi e una temperatura percepita di 31 gradi. Torino, invece, arriva a 32 gradi sia come temperatura massima sia come temperatura percepita. Venezia, pur con una massima di appena 29 gradi, raggiunge una temperatura percepita di 32 gradi. E questo scarto è evidente in diverse altre città.

Di seguito la classifica delle 27 città ordinata dalla più fresca alla più calda, basandosi esclusivamente sulla temperatura percepita (con ordinamento crescente per valore percepito).

Città Temperatura Percepita (°C) Campobasso 28 Trieste 30 Bolzano 30 Perugia 31 Venezia 32 Brescia 32 Torino 32 Ancona 33 Roma 33 Rieti 33 Reggio Calabria 33 Milano 33 Verona 33 Messina 33 Bologna 33 Palermo 34 Frosinone 34 Pescara 34 Firenze 34 Civitavecchia 34 Catania 34 Bari 34 Viterbo 34 Genova 35 Napoli 35 Cagliari 35 Latina 36

La differenza tra temperatura effettiva e percepita è dunque un elemento da non sottovalutare, perché la massima relativamente contenuta non significa automaticamente che il caldo sia facile da sopportare.