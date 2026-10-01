Il gruppo dei grandi marchi della distribuzione carburanti che hanno deciso di calmierare i listini alla pompa per contrastare i rincari di benzina e diesel acquista un nuovo membro.
Dopo Eni, IP e Q8, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oilinvest, ha annunciato l’adozione di misure per contenere i costi di vendita sulla propria rete di distributori.
Indice
Quanto durerà il tetto ai prezzi di Tamoil
L’iniziativa è effetto diretto di una pressione da parte delle istituzioni sulla compagnia e delle trattative avviate nelle ultime ore dal Governo italiano.
Come trapelato da fonti di Palazzo Chigi, l’esecutivo aveva infatti aperto un canale diretto con il governo libico per favorire l’adesione di Tamoil all’appello sullo stop della corsa al rialzo dei prezzi dei carburanti.
Il piano di contenimento resterà in vigore fino al 31 ottobre.
Le dichiarazioni di Tamoil
La decisione della compagnia sembrerebbe nascere dall’esigenza di rispondere alle tensioni sui mercati energetici internazionali, che continuano a pesare sul potere d’acquisto dei cittadini e sui costi di trasporto delle imprese.
Accogliendo gli appelli provenienti dalle istituzioni e dalle associazioni dei consumatori, Tamoil Italia intende contribuire concretamente a sostenere la mobilità dei cittadini attraverso l’attuazione di interventi finalizzati al contenimento dei prezzi dei carburanti. Tamoil conferma la propria volontà di operare come partner responsabile al servizio del Paese, contribuendo ad attenuare gli effetti delle attuali tensioni internazionali
Gli interventi adottati sono stati strutturati per garantire benefici immediati ai consumatori finali preservando comunque la sostenibilità economica anche dal lato della rete distributiva.
Quanto costerà il carburante Tamoil
Attualmente la compagnia non ha ancora comunicato i prezzi di listino. Ma di questo passo potrebbe non essere più necessario immaginare di tassare gli extra-profitti che tutti i gruppi hanno incassato durante questo periodo di aumento vertiginoso dei costi per i consumatori.