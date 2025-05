QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

“La tecnologia si sta sviluppando più velocemente della nostra capacità, come individui e società, di comprenderla. Ora dobbiamo recuperare il divario”. Con queste parole Alessandro Plateroti, Direttore di NewsMondo.it, introduce l’evento MISSIONE IA E FINANZA – Banche e Assicurazioni alla sfida dell’innovazione, in programma il 21 maggio 2025 dalle ore 9:30 presso Palazzo Partanna, sede di Confindustria Napoli.

L’evento, organizzato da NewsMondo.it, che vedrà come main sponsor Banca Sella, esplorerà il ruolo decisivo dell’intelligenza artificiale (IA) come motore della trasformazione digitale del settore bancario, approfondendo come questa tecnologia stia rivoluzionando strategie aziendali e migliorando concretamente i servizi rivolti a imprese e famiglie.

Ospiti e moderatori d’eccellenza

La giornata sarà guidata da due giornalisti di rilievo nazionale:

Alessandro Plateroti, direttore di NewsMondo.it, già editorialista di TG4, Radio24 e Il Sole 24 Ore, esperto riconosciuto di economia e finanza, porterà una visione strategica e internazionale sull’argomento.

Franco Ferraro, capo redattore di SkyTG24, conduttore e autore di programmi come “Progress” e “Seven”, offrirà approfondimenti puntuali su tecnologia e innovazione.

Programma dell’evento

L’evento si articolerà in tre sessioni tematiche con interventi di esperti del settore, aziende leader e istituzioni:

Intelligenza Artificiale: impatto su strategie e modelli di business

L’Intelligenza Artificiale al servizio di imprese e famiglie

Impresa, Innovazione, Futuro

Relatori di prestigio

Tra i partecipanti ai panel figurano rappresentanti di alto livello tra cui ABI LAB, Banca Sella, Unicredit, Confidi Napoli, Università Federico II di Napoli, Intesa Sanpaolo, SumUp, Clusit e altre realtà di rilievo, che condivideranno esperienze e best practice relative all’applicazione dell’Intelligenza artificiale nel settore finanziario. Lo sviluppo è inoltre teso a consolidare la partnership con Newsonline, la Business Unit all’interno di Italiaonline che gestisce in esclusiva la vendita degli spazi pubblicitari per NewsMondo.it.

Partecipazione e iscrizioni

