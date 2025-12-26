Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA Il patrimonio di Maria Sole Agnelli, sorella di Gianni e Umberto

Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli, è scomparsa all’età di 100 anni nella sua residenza di Torrimpietra, vicino a Roma. Figura riservata ma centrale nella storia della famiglia Agnelli, ha avuto un ruolo rilevante sia nella vita istituzionale sia nella gestione e conservazione del patrimonio familiare. Il suo profilo patrimoniale è legato in larga parte alle partecipazioni della dinastia Agnelli-Elkann e ai flussi di dividendi generati da Exor.

Chi era Maria Sole Agnelli

Nata a Villar Perosa il 9 agosto 1925, Maria Sole Agnelli è stata una delle esponenti della seconda generazione della famiglia industriale torinese. Dal primo matrimonio con Ranieri Campello della Spina ha avuto quattro figli, mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri è nato Eduardo. Tra il 1960 e il 1970 è stata sindaca di Campello sul Clitunno, in Umbria, esperienza che l’ha vista impegnata direttamente nella vita amministrativa locale.

Accanto all’attività pubblica, per oltre quattordici anni, fino al 2018, ha presieduto la Fondazione Agnelli, sostenendo progetti legati a istruzione, cultura e ricerca. Questa dimensione istituzionale e filantropica si è affiancata alla gestione di un patrimonio costruito e consolidato nel tempo all’interno della struttura societaria della famiglia.

Il patrimonio e la partecipazione alla Giovanni Agnelli Bv

Il patrimonio di Maria Sole Agnelli è strettamente collegato alla Giovanni Agnelli Bv, la holding di diritto olandese che rappresenta la cassaforte della famiglia Agnelli-Elkann. La società ha come unico investimento la partecipazione di controllo in Exor, holding quotata che concentra gli interessi industriali e finanziari della dinastia.

Dopo gli ultimi riassetti dell’azionariato, il ramo di Maria Sole Agnelli risulta il secondo azionista della Giovanni Agnelli Bv con una quota pari all’11,2%. Questo dato è rilevante perché consente di stimare in modo piuttosto preciso i flussi economici riconducibili al suo patrimonio, in particolare attraverso la distribuzione dei dividendi.

I dividendi da Exor

Nel 2023 la Giovanni Agnelli Bv ha beneficiato di circa 55 milioni di euro di dividendi provenienti da Exor. Negli ultimi esercizi la holding ha seguito una politica di distribuzione quasi integrale di quanto incassato, riversando la maggior parte dei dividendi ai propri soci.

Applicando la quota dell’11,2% al totale dei dividendi ricevuti, al ramo di Maria Sole Agnelli sono riconducibili circa 6,1 milioni di euro per l’esercizio 2022 e una cifra analoga per l’esercizio successivo. Anche nel 2024, a fronte di nuovi dividendi Exor per circa 108 milioni di euro complessivi, la quota potenzialmente attribuibile al ramo di Maria Sole Agnelli è stimabile in circa 6,7 milioni di euro, nel caso di una distribuzione integrale da parte della Giovanni Agnelli Bv. Questi importi rappresentano flussi periodici e non il valore complessivo del patrimonio, ma offrono una misura concreta della redditività della partecipazione detenuta.

Gli asset immobiliari e la Tenuta di Torrimpietra

Accanto alle partecipazioni finanziarie, Maria Sole Agnelli era legata alla Tenuta di Torrimpietra, storica proprietà agricola situata lungo la Via Aurelia, alle porte di Roma. La tenuta comprende un castello medievale ristrutturato e vasti terreni agricoli, ed è stata per anni la sua residenza principale.

La proprietà ha un valore storico e simbolico rilevante, oltre a un’importanza economica legata all’attività agricola. Nel tempo è diventata uno degli asset più riconoscibili associati alla figura di Maria Sole Agnelli, rappresentando la componente immobiliare e territoriale del suo patrimonio.