Fonte: IPA Nuova proroga per Il Castello delle Cerimonie.

La Sonrisa guadagna un po’ di tempo, anche se la guerra di carte bollate va avanti: l’hotel-ristorante, location della nota trasmissione Il Castello delle Cerimonie, ha ricevuto una proroga e resta aperto almeno fino a giugno 2025.

È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso della famiglia Polese, che aveva agito contro la decisione del Tar di rigettare il ricorso contro la revoca della licenza voluta dal Comune di Sant’Antonio Abate, alle porte di Napoli.

Ipotesi confisca per il Castello delle Cerimonie

Il Tar aveva concesso tempo fino al 13 febbraio ma il Consiglio di Stato ha rimandato tutto al 5 giugno, quando arriverà una nuova decisione, sempre del Tar, in merito al Pua (Piano urbanistico attuativo) presentato dalle società che gestiscono la Sonrisa. Il piano è già stato rigettato dal Comune.

In seguito al reato di lottizzazione abusiva, sancito da una sentenza della Corte di Cassazione, il Comune di Sant’Antonio Abate ha disposto il ritiro delle licenze del ristorante e dell’albergo in vista dell’acquisizione a titolo gratuito di immobili e terreni per 44.000 metri quadrati.

Tutelati gli interessi dei clienti

Secondo il Consiglio di Stato, la proroga concessa fino a febbraio non avrebbe adeguatamente garantito la “salvaguardia della buona fede dei terzi estranei alla vicenda”. Traduzione: dal momento che le location per le cerimonie vengono prenotate anche un anno prima, incolpevoli sposini e chiunque altro avesse prenotato presso il Grand Hotel La Sonrisa, avrebbe perso prenotazione ed eventuali caparre, e sarebbe inoltre stato costretto a cercare in fretta e furia un’altra location, magari non riuscendo a trovarla in tempo. Dunque, i giudici del Consiglio di Stato hanno allungato i tempi della proroga fino a giugno.

Il braccio di ferro burocratico va avanti dal gennaio del 2024, quando la Cassazione ha disposto il sequestro del Grand Hotel La Sonrisa, una struttura monumentale composta da 50 camere in stile veneziano, e del terreno intorno per lottizzazione abusiva.

Fonte: IPA

Stop al reality show

Le cerimonie vanno avanti: battesimi, comunioni, diciottesimi, lauree, matrimoni e anniversari vengono celebrati, ma non vengono ripresi in alcuno show televisivo, dal momento che il Comune di Sant’Antonio Abate, attualmente titolare dell’immobile, non ha rinnovato l’accordo con la produzione che ha realizzato il reality show andato in onda su Real Time.

Nel frattempo i lavoratori temono per il proprio impiego. A spanne, si tratta di un centinaio di persone impiegate direttamente e altrettante nell’indotto, fra maestranze e fornitori. Non è la crisi economica che minaccia La Sonrisa, che anzi stando alle prenotazioni gode di ottima salute, ma la vicenda giudiziaria la cui sentenza è già passata in giudicato. Il nodo riguarda il ritiro delle licenze per l’esercizio dell’attività.

Per il futuro dei lavoratori si valuta, fra le altre cose, la costituzione di una cooperativa che possa portare avanti l’attività più famosa nel campo dell’hospitality campana.

Dove vedere Il Castello delle Cerimonie

Per i nostalgici del Castello delle Cerimonie non resta altro da fare che affidarsi ai servizi di streaming: l’ottava e ultima stagione può essere vista gratuitamente sul sito e sull’app di Realtime, mentre Discovery+ offre tutte e otto le stagioni.