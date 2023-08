Nuova ondata di caldo, i giorni e le città peggiori

Nato a Spoleto, dopo una laurea in Storia e una parentesi in Germania, si è stabilito a Milano. Ha avuto esperienze in radio e in TV locali e Nazionali. Racconta la società, con un focus sulle tematiche ambientali.

Fonte: Ansa Torna il caldo africano: dove e quando si sfioreranno i 40°

L’Italia si trova di fronte a un’eccezionale ondata di caldo africano che sta sollevando preoccupazioni e mettendo alla prova il Paese. Questa situazione di temperature eccezionalmente alte sembra destinata a durare nei prossimi giorni, segnando nuovi record e sfidando gli ecosistemi montani.

Record di zero termico a 5.328 Metri

Un nuovo primato è stato raggiunto nelle rilevazioni termiche italiane: lo zero termico è stato registrato alla straordinaria altitudine di 5.328 metri, alla stazione di radiosondaggio Novara Cameri. Questo valore ha persino superato il precedente record svizzero di 5.298 metri, stabilito a Payerne, indicando la portata di questo fenomeno climatico straordinario che sta interessando l’Italia.

La situazione critica coinvolge l’intero sistema dei ghiacciai alpini, che si trovano in uno stato di emergenza su tutte le quote sopra lo zero. Questa condizione preoccupante ha suscitato allarmi tra gli esperti, poiché la stabilità e l’equilibrio di queste masse di ghiaccio sono fondamentali per l’ecosistema montano e le riserve idriche. Si prevede che questa situazione perdurerà per l’intera settimana, richiamando l’attenzione sulla necessità di affrontare i cambiamenti climatici.

Caldo record sulla Marmolada

La Marmolada, imponente presenza nelle Dolomiti, ha segnato un nuovo record di calore. Dopo aver già registrato una temperatura di +13,3°C il 19 agosto, il termometro è salito a incredibili 14 gradi il 20 agosto, a un’altitudine di 3.343 metri. Questi dati sorprendenti sono spiegati dall’aumento delle isoterme, causato dall’azione di un anticiclone subtropicale che sta dominando l’Italia. L’innalzamento previsto della quota dello zero termico a oltre 5.000 metri aggiunge ulteriore rilievo a questa eccezionale situazione.

Gli esperti prevedono che l’attuale ondata di caldo raggiungerà il suo culmine nei prossimi giorni, portando a punte di 38 gradi in alcune città italiane. Tuttavia, segnali di cambiamento sembrano all’orizzonte, con un’eventuale inversione di tendenza che potrebbe portare un sollievo termico verso la fine della settimana. Questo potrebbe rappresentare una svolta nel contesto dell’attuale ondata di caldo.

Impatti urbani e regionali del caldo

L’eccezionale caldo influenzerà le città italiane in modo significativo. Fino al 26 agosto, aree come Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte vedranno temperature massime toccare i 37-39 gradi. Le principali città, come Milano, Roma, Firenze e Bologna, affronteranno condizioni roventi e quasi insopportabili. Nel Sud, le temperature saranno meno intense, ma comunque notevoli.

Dopo il mese di luglio 2023, che ha stabilito un nuovo record diventando il periodo più caldo mai registrato in termini di temperatura media globale, l’Italia sta vivendo un nuovo evento meteorologico straordinario, con temperature record e una situazione critica per i ghiacciai alpini. Questa ondata di caldo africano mette in luce l’importanza di affrontare le sfide climatiche e di adottare misure per mitigare gli impatti futuri. L’equilibrio climatico e la sostenibilità ambientale richiedono un impegno collettivo e un’azione concertata.

Quando finirà il caldo estremo

I meteorologi stimano che questa ultima ondata di caldo dell’estate 2023 raggiungerà il suo culmine il prossimo sabato 26 agosto. Già a partire dalla domenica successiva, il 27, è previsto che un ciclone proveniente dal Regno Unito attraverserà il Mar Mediterraneo e, di conseguenza, l’Italia. Le previsioni indicano un deciso cambiamento verso la fine della settimana in corso, con un repentino abbassamento delle temperature. Secondo gli esperti, al Centro-Nord si verificherà un calo termico anche di dieci gradi, mentre al Sud si registrerà un calo di cinque o sei gradi. Ciò è attribuito a un periodo temporalesco che dall’ultimo weekend di agosto fino al 3 settembre porterà un rinfrescamento generalizzato sull’intero territorio italiano.

Questo evento segnerà la conclusione della terza ondata di calore dell’estate. In particolare, il contrasto termico tra il suolo e l’aria potrebbe innescare temporali intensi, con la possibilità di grandinate e forti raffiche di vento. Il crollo termico sarà inesorabile, portando a un calo delle temperature anche di 10-12°C rispetto ai valori registrati in questi giorni.