Barcellona e Nike rinnovano il sodalizio a cifre record: la classifica degli sponsor tecnici

Fonte: ANSA

Barcellona e Nike rinnovano le promesse di un’unione duratura e redditizia, con un contratto miliardario. Dopo 26 anni di matrimonio, e una lunga trattativa, la società blaugrana ha annunciato il prolungamento dell’accordo con il colosso dell’abbigliamento sportivo sulla base di cifre a livelli record, in vetta alla classifica dei ricavi delle corazzate del calcio mondiale per gli sponsor tecnici. Festeggiate le nozze d’argento si prospettano dunque anni d’oro per il club del presidente Joan Laporta, sempre alla ricerca di nuove entrate per sistemare i conti di un bilancio colabrodo.

Il rinnovo

Quello tra il Barcellona e la Nike è un sodalizio storico risalente al 1998 ed è destinato a diventare uno degli accordi più di longevi dopo il rinnovo per altri 14 anni dell’accordo di sponsorizzazione.

“L’FC Barcellona e Nike, due marchi leader nell’industria dello sport – scrive il club nel comunicato – sono lieti di annunciare un nuovo inizio con un accordo di collaborazione pluriennale, effettivo a partire da questa stagione, che introduce un nuovo modello di partnership strategica e collaborativa tra le due organizzazioni”.

“Questa nuova collaborazione – si legge ancora – consolida Nike come Partner Principale del Club e Partner Tecnico Ufficiale per tutte le squadre professionistiche e amatoriali, fornendo un modello unico che rafforza l’alleanza tra i marchi e stimola la crescita del business globale nel settore retail e delle licenze. Nike avrà un ruolo strategico fondamentale nelle operazioni retail del Club e, insieme a Barça Licensing & Merchandising, unirà le forze nello sviluppo di piani specifici legati alla creazione di prodotti, alla catena di approvvigionamento e alla distribuzione globale”-

Oltre a diventare uno dei legami tra club e sponsor tecnico di più lunga data nel calcio, l’intesa raggiunta tra i blaugrana e Nike sarebbe anche una delle più ricche, al pari soltanto del contratto sottoscritto dai rivali del Real Madrid con Adidas.

Dal primo accordo con scadenza 2028, sottoscritto dall’ex consiglio di amministrazione guidato dalla presidenza di Josep Bartomeu, il Barcellona incassava quasi 85 milioni fissi più circa 20 milioni di royalties, condizioni che sono state integrate successivamente da clausole che alzavano o abbassavano gli incassi, portando il club di fatto a ricevere nelle ultime due stagioni 60 milioni di euro di media all’anno.

Cifre considerate insoddisfacenti per il Barcellona, che sul tavolo si è vista recapitare un’offerta da 100 milioni annui dalla Puma. Per battere la concorrenza la Nike ha dovuto alzare l’asticella, proponendo un contratto con scadenza 2038, fino a un massimo di 1,7 miliardi.

Da quanto riportato dal quotidiano spagnolo La Vanguardia, la cifra sarebbe corrisposta in due tranche: la prima stabilisce per i prossimi quattro anni un incremento di 48 milioni rispetto all’attuale versamento di 60 milioni a stagione, per un totale di 108 milioni annui; la seconda prevede lo scatto a una cifra tra i 58 e i 60 milioni da sommare alla base fissa, salendo così a un ammontare di 120 milioni.

Nell’accordo è incluso un bonus per il rinnovo, spalmato lungo la durata complessiva dell’intesa, del valore di 100 milioni di euro.

La classifica

Secondo le cifre emerse finora, il nuovo accordo porterebbe così il Barcellona in cima alla classifica delle partnership tecniche più redditizie per i club, raggiungendo in vetta il Real Madrid. Di seguito la top ten delle squadre che guadagnano di più dagli sponsor tecnici: