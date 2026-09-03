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Quanto vale il Gp di Monza? Le stime disponibili oscillano da circa 100 milioni a oltre 339 milioni di euro. Non significa che qualcuno abbia necessariamente sbagliato i calcoli. Cambia ciò che viene misurato, una cosa è la spesa direttamente generata dai visitatori, un’altra è aggiungere gli effetti indiretti sull’economia e un’altra ancora attribuire un valore alla visibilità internazionale ottenuta da Monza.

Per capire quanto vale davvero il GP di Monza bisogna quindi mettere insieme questi numeri, senza sommarli tra loro.

Il Gp di Monza genera quasi 193 milioni di euro

Il Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, per l’edizione 2025 ha stimato un indotto di 192,6 milioni di euro, l’8% in più rispetto ai 178,8 milioni stimati nel 2024.

La voce più importante è l’alloggio con 63,5 milioni di euro, pari a circa un terzo del totale. Seguono i 57,8 milioni dello shopping e i 30,8 milioni della ristorazione. I biglietti valgono 28,9 milioni, mentre trasporti e parcheggi incidono per altri 11,6 milioni.

Quindi, soltanto il 15% della spesa stimata riguarda l’ingresso al circuito. L’85% viene generato da ciò che accade attorno alla gara.

Metà dell’indotto esce dalla Brianza

C’è però un’altra precisazione importante. Parlare di 192,6 milioni di euro di “indotto per Monza” sarebbe impreciso, perché una parte consistente della spesa raggiunge altri territori.

Secondo Confcommercio, nel 2025 98,6 milioni, il 52% del totale, sono rimasti nella provincia di Monza e Brianza. Milano e la sua Città metropolitana ne hanno intercettati altri 58,6 milioni, cioè il 30%, mentre Como ha beneficiato di circa 20,8 milioni.

La restante quota si distribuisce tra Lecco, Varese e le altre province lombarde.

Quindi, il Gp si corre a Monza, ma economicamente ha una scala regionale. Circa 94 milioni dei 192,6 milioni stimati vengono infatti spesi fuori dalla provincia di Monza e Brianza.

Il Comune ha stimato un giro economico di 340 milioni

Il Comune di Monza nel 2024 ha commissionato alla società JFC un’analisi ex post del Gp di quell’anno. Il risultato è un beneficio complessivo di oltre 339 milioni di euro.

Ma i 339 milioni non possono essere confrontati direttamente con i 192,6 milioni di Confcommercio, perché il Comune ha chiesto di allargare il perimetro di analisi ed ecco i numeri.

I benefici diretti, cioè quelli più vicini al denaro effettivamente movimentato dall’evento attraverso biglietti, food, accoglienza e commercio, superano i 99 milioni.

A questi vengono aggiunti più di 28 milioni di effetti indiretti, comprendenti tra l’altro organizzazione, beni e servizi delle imprese locali, trasporto pubblico e servizi territoriali. Altri 21 milioni sono benefici indotti e quasi 31 milioni vengono attribuiti alla cosiddetta legacy di filiera.

La componente decisiva per arrivare a 339 milioni sono 160 milioni di media coverage e valorizzazione del brand. È più del 47% del valore complessivo stimato.

Il confronto con il Censis conferma un valore diretto sopra i 100 milioni

La Fondazione Censis ha stimato per il Gp 2023 un valore economico diretto di 142,56 milioni di euro, attraverso un’elaborazione basata sui dati Liberty Media. Il vantaggio dello studio è che permette di osservare nel dettaglio come viene costruita la cifra.

Voce Milioni di euro Biglietti 29,70 Spese in loco 7,20 Merchandising 9,24 Trasporti 18,12 Alberghi 32,40 Altre spese 16,20 Squadre, addetti e giornalisti 10,50 Big spender 10,50 Shopping 6,30 Eventi sponsor 2,40

Anche in questo caso l’alloggio rappresenta una delle principali fonti di valore, con 32,4 milioni; seguono i 29,7 milioni dei biglietti e i 18,12 milioni dei trasporti.

Quindi quanto vale il Gran Premio di Monza

A questo punto possiamo tornare alla domanda iniziale. Quanto vale davvero il Gp di Monza?

Il numero più aggiornato per descrivere l’indotto turistico sono i 192,6 milioni di euro nel 2025. Per misurare invece le ricadute più direttamente riconducibili alla manifestazione, gli studi disponibili restituiscono valori superiori ai 99 milioni per il 2024 e 142,56 milioni per il 2023.

Il valore può salire oltre 339 milioni se il perimetro viene allargato agli effetti indiretti, indotti, alla legacy e soprattutto ai 160 milioni attribuiti alla copertura mediatica e alla valorizzazione del brand.