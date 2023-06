Caso plusvalenze, la data clou: per la Juve cambia tutto

Fonte: ANSA Andrea Agnelli, ex numero uno bianconero

Quella appena cominciata si preannuncia come un’estate davvero caldissima per le squadre di Serie A. Alcuni imprevedibili colpi di scena ci sono già stati, a partire dal cambio di guida operato dalla squadra detentrice dello Scudetto, quel Napoli che ha scelto di concludere la propria esperienza con Luciano Spalletti in panchina: fallito il tentativo di accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis, i partenopei ora verranno affidati nelle mani esperte di Rudi Garcia, il tecnico francese che in Italia ha già allenato la Roma negli ultimi anni di attività di Francesco Totti.

Anche le inseguitrici stanno vivendo un mese di giugno molto movimentato, soprattutto sulla sponda milanese. Mentre l’Inter di Simone Inzaghi sta cercando di capire su quali pilastri potrà fare affidamento nella prossima stagione (con Edin Dzeko ceduto in Turchia, Romelu Lukaku ancora in standby e Marcelo Brozovic tentato dalla corte dell’Arabia Saudita), il Milan di Stefano Pioli sembra essere il team più dissestato, viste le recenti perdite di Sandro Tonali in mezzo al campo ( destinazione Newcastle ) e di una bandiera come Paolo Maldini in dirigenza.

La Juventus, le plusvalenze e il rapporto con la giustizia: a che punto siamo

In tutto questo, un’incognita di proporzioni gigantesche aleggia sulla sede della Juventus. Il club di Massimiliano Allegri – reduce da un campionato a dir poco incredibile, con un continuo movimento di punti in classifica a causa del processo in atto per la questione delle plusvalenze – sta cercando di capire se potrà partecipare alla prossima Conference League, competizione a cui si è qualificata tramite il settimo posto in classifica.

La UEFA sembra intenzionata a non concedere nulla ai bianconeri (accusati di comportamento antisportivo), chiedendo la loro esclusione dalle coppe europee: uno scenario tutt’altro che surreale, a maggior ragione dopo le ultime indiscrezioni rivelate dal giornalista Gianluca Di Marzio, secondo cui lo stesso club torinese sarebbe in procinto di accettare la mancata partecipazione per proseguire nel cammino di riappacificazione con le istituzioni del calcio continentale (dopo aver già rinunciato all’idea della Superlega inizialmente aperta con i dirigenti del Barcellona e del Real Madrid).

Juventus, novità in arrivo per Andrea Agnelli: la data da segnare sul calendario

E adesso in questa intricata vicenda sta per aggiungersi un nuovo capitolo: Andrea Agnelli, ex presidente bianconero, dovrà presentarsi davanti al Tribunale amministrativo regionale di Torino (il Tar) per capire se risulta possibile rivedere la condanna ricevuta in sede sportiva. È stato lui stesso – tramite i propri avvocati difensori – a chiedere di poter comparire in sede giudiziaria per avanzare una proposta di patteggiamento. La data fissata per l’udienza è quella dell’11 luglio, giorno in cui il rampollo della casa più chiacchierata d’Italia spera di ricevere uno sconto rispetto ai 24 mesi di inibizione.