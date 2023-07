Single sì, ma a che prezzo: vivere da soli è un salasso

In Italia si contano 8,3 milioni di single. Si tratta di una popolazione eterogenea: giovani senza una relazione stabile, persone di mezza età separate o divorziate e anziani rimasti vedovi. Vivere da soli fa male al portafoglio: un’elaborazione effettuata su dati Istat rivela che chi non condivide l’abitazione con un partner spende in media 571 euro in più ogni mese rispetto a una coppia.

Quanti sono i single in Italia

Il dato emerge dall’analisi di Moneyfarm, società di consulenza finanziaria indipendente. Secondo il report le percentuali più elevate di famiglie composte da un solo membro si registrano nel Nord-Ovest (35,2%) e nel Centro (35%) mentre il dato cala di poco al di sotto del 30% al Sud (29,9%).

Le età: il 49% dei single italiani è un over 65.

Fra gli under 45 anni gli uomini soli sono l’11%, quasi il doppio delle donne single che sono il 6%. Col passare degli anni, probabilmente complice la più alta mortalità maschile, il dato va riequilibrandosi fino a invertirsi fra gli over 65: gli anziani celibi sono appena il 3% e le anziane nubili il 5%.

Quanto costa essere single

Moneyfarm ha messo a confronto il totale delle spese sostenute da chi vive da solo rispetto alle stesse spese sostenute da chi viva in una famiglia composta due persone.

Secondo l’elaborazione, un single affronta una spesa media mensile di 1.796 euro, con un minimo di 1.666 euro per gli over 65 e un massimo di 1.957 euro per chi rientra nella fascia (35-64 anni).

Una coppia si ritrova invece ad affrontare costi mensili pari a 2.451 euro. MoneyFarm presuppone che le spese vengano divise esattamente a metà (cosa che però in molte realtà domestiche non avviene). Prendendo per buono il presupposto si evince come chi convive spenda 1.225 euro al mese, 571 euro in meno rispetto ai 1.796 euro stimati per un single.

“Anzitutto — spiegano da MoneyFarm — per vivere in due non serve un appartamento grande il doppio, per cui è inevitabile che la spesa per abitazione e utenze pesi molto di più sul bilancio dei single, con ben 338 euro in più al mese (+71%)”.

Il dato è noto: in gran parte dei centri urbani l’acquisto di un immobile risulta essere fuori portata per le persone single. Su questo fronte si stima che in determinate città un single possa permettersi al massimo un monolocale.

Seguono i costi per arredarlo, l’appartamento: per il mobilio e i complementi d’arredo chi è solo spende il 66% in più rispetto a una coppia. Si tratta di una spesa di 36 euro al mese. Sommando solo affitto/mutuo e mobilio chi convive spende 530 euro al mese, contro i 904 euro dei single.

Costi maggiorati per i single anche sul fronte dei viaggi e della socialità.

“Per quanto riguarda i generi alimentari, bisogna tenere presente che il costo al chilo aumenta al diminuire della quantità acquistata, penalizzando i single: per cibo e bevande, chi vive solo spende in media ben 304 euro al mese, contro i 236 euro a testa di chi convive, con un maggior costo di 68 euro (+29%). Questa voce è anche quella che, in valore assoluto, incide di più sulle spese mensili, dopo la casa”, puntualizzano da MoneyFarm.

Quanto si risparmia a vivere in coppia

MoneyFarm calcola infine quanto riuscirebbe a risparmiare un single al compimento del 50esimo compleanno rispetto a tre persone che avessero deciso di andare a convivere in età diverse (sempre col presupposto talvolta utopico che le spese in una coppia vengano divise esattamente al 50%).

Chi va a convivere a 45 anni, a 50 anni potrà contare su un risparmio di 34.260 euro.

Chi va a convivere a 35 anni, a 50 anni potrà contare su un risparmio di 102.780 euro.

Chi va a convivere a 25 anni, a 50 anni potrà contare su un risparmio di 171.300 euro.

Queste erano le elaborazioni di MoneyFarm. Una precedente elaborazione di Coldiretti parla di un costo di vita più alto del 78,5% per i single.