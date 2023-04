Fino a 50 anni: le Regioni dove i mutui durano di più

Una vita intera di lavoro a volte può non bastare per acquistare casa accendendo un mutuo. Le differenze fra regione e regione sono sostanziali con una forbice che va dai 16,7 anni di lavoro che servono per comprare casa in Calabria ai 50 anni tondi tondi che servono per comprare in Trentino-Alto Adige.

Quanto tempo ci vuole per comprare casa con mutuo

Fra la zona meno cara del Paese e la più cara c’è una forbice di ben 33,3 anni. Le stime sono state fatte incrociando dati Istat, la retribuzione tipo di un impiegato italiano, la capacità di risparmio dei cittadini nelle diverse aree del Paese e il valore medio di un appartamento di 100 metri quadri in zone grosso modo sovrapponibili delle diverse città italiane. I dati sugli immobili sono stati presi dai prezzi medi delle case aggiornati a marzo 2023 da Immobiliare.it.

Le elaborazioni sono state fatte da Ener2Crowd.com, piattaforma e app italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico. Servizio che, in sostanza, permette agli utenti di investire in progetti energetici. E, al netto delle inevitabili approssimazioni, i risultati sono sorprendenti. Sono quattro le regioni in cui per acquistare casa aprendo un mutuo occorrono oltre 40 anni, ovvero più della vita vita media professionale di un impiegato italiano: Trentino-Alto Adige, Val d’Aosta, Toscana e Liguria.

Quanto tempo ci vuole per comprare casa con mutuo in Italia

Di seguito la classifica delle regioni in cui ci vogliono più anni per acquistare casa con mutuo:

Trentino-Alto Adige – 50 anni Val d’Aosta – 43,7 anni Toscana – 40,7 anni Liguria – 40,4 anni Lazio – 39,7 anni Sardegna – 39,4 anni Lombardia – 33,6 anni Campania – 33,4 anni Emilia Romagna – 29,3 anni Veneto – 28,7 anni Marche – 25,8 anni Puglia – 23,7 anni Friuli Venezia Giulia – 23,6 anni Basilicata – 23,5 anni Abruzzo – 21,8 anni Piemonte – 20,5 anni Sicilia – 19,5 anni Umbria – 18,5 anni Molise – 16,8 anni Calabria – 16,7 anni

Passando alle città, ne sono state analizzate 107. In alcune ci vogliono più di 50 anni per acquistare un appartamento: si tratta di Bolzano, Savona, Lucca e Milano. In altre ce ne vogliono almeno 40 (Firenze, Sassari, Imperia, Grosseto, Rimini).

Di seguito la top ten delle città nelle quali ci vogliono più anni per l’acquisto della casa:

Bolzano – 63,10 anni Savona – 55,60 anni Lucca – 51,3 anni Milano – 50,3 anni Firenze – 49,3 anni Sassari – 49,1 anni Imperia – 48,3 anni Grosseto – 46,6 anni Rimini – 44,5 anni Roma e Aosta – ex aequo con 43,7 anni

Tasso da variabile a fisso per risparmiare

Al di là delle classifiche, oggi comprare casa con un mutuo è diventato più difficile che in passato. Con i tassi dei mutui in salita, e le rate che si alzano di conseguenza, il prezzo medio è del +32% rispetto a un anno fa. Per le famiglie si tratta di una vera e propria stangata da 159 euro in più al mese, di media. L’Unione nazionale consumatori parla infatti di rialzi di quasi 2mila euro in un anno.

A crescere di più sono soprattutto i mutui a tasso variabile. Nel tentativo di contenere questa criticità un emendamento contenuto nell’ultima Manovra finanziaria permette di passare dal tasso fisso al tasso variabile a patto che si rispettino determinate condizioni. E lo Stato interviene nell’ottica di aiutare, soprattutto i giovani, ad accendere un mutuo per comprare casa.