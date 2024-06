Chi si trovi in difficoltà ha la facoltà di chiedere la sospensione del mutuo per la prima casa. Le condizioni, però, sono piuttosto stringenti

Guida al Fondo di solidarietà per mutui prima casa

L’Abi (Associazione Bancaria Italiana) ha pubblicato una guida con tutte le principali informazioni relative al Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa, altresì noto come Fondo Gasparrini. La misura permette di poter chiedere alla banca la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’abitazione principale fino a un massimo di 18 mesi ed è riservata ai cittadini in particolari condizioni di difficoltà. L’accesso al Fondo Gasparrini è garantito dalla collaborazione fra le istituzioni pubbliche e tutte le banche italiane.

Quando è possibile sospendere le rate del mutuo

La sospensione comporta un allungamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla durata dello stop.

La precondizione per chiedere la sospensione è quella di avere un Isee non superiore ai 30.000 euro. Per il resto, le eventualità (avvenute nell’arco dei 36 mesi precedenti alla domanda) in cui si può chiedere l’applicazione del Fondo sono:

morte dell’intestatario;

riconoscimento di handicap grave o di invalidità civile non inferiore all’80%;

perdita del posto di lavoro (ma solo relativamente al contratto subordinato a tempo determinato o indeterminato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia, con attualità dello stato di disoccupazione);

sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.

L’ultimo punto dell’elenco prevede che la sospensione delle rate del mutuo possa essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a:

6 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni;

12 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni;

18 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni.

Di norma i 18 mesi di sospensione sono fruibili in modo continuativo o spezzati in un massimo di due periodi. Solo in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro i mesi di sospensione sono fruibili spezzettati anche in più periodi.

Le caratteristiche dell’immobile

Viene poi prevista una serie di requisiti ai quali deve rispondere l’immobile:

deve trattarsi dell’ abitazione principale ;

; non deve trattarsi di un immobile di lusso;

l’immobile acquistato non deve avere un valore superiore a 250.000 euro ;

; il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno;

il mutuo non deve essere coperto da agevolazioni pubbliche o polizze assicurative che coprono le rate sospese per gli eventi previsti dal Fondo di solidarietà.

Cosa succede in caso di pagamenti in ritardo

La misura può essere applicata anche ai mutui con un ritardo nei pagamenti. Il ritardo, tuttavia, non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda. Il ritardo non deve aver dato vita a risoluzione del contratto o a una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato.

Fondo di solidarietà per mutui prima casa

Per accedere al Fondo Gasparrini è necessario compilare il modulo pubblicato sul sito di Consap (consap.it/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa). La domanda va presentata presso la propria banca, corredata della documentazione indicata da Consap. Ogni istituto di credito può prevedere una diversa procedura di accesso al Fondo.

La sospensione del pagamento delle rate è gratuita e non necessita di garanzie. Durante la sospensione del mutuo gli interessi maturati si calcolano solo sulla parte di capitale residua del mutuo e si aggiungono al totale complessivo da pagare, senza produzione di interessi su altri interessi. Il 50% degli interessi viene sostenuto dal Fondo.

La guida completa è disponibile sul sito di Abi (abi.it). Il percorso: Home Page > Mercati > Guide per approfondire.