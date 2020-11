Come controllare saldo e movimento della Carta Acquisti

editato in: da

La Carta Acquisti è disponibile per tutti i cittadini che, avendone i requisiti di legge (D.L. n. 112 del 2008), fanno domanda per ottenerla. Il saldo della nostra Carta Acquisti è utilizzabile per effettuare acquisti di vario genere nei negozi alimentari, farmacie e parafarmacie che devono però essere abilitati al circuito Mastercard ed inoltre è utilizzabile presso gli uffici postali per pagare bollette del telefono, della luce e per la fornitura del gas.

In alcuni esercizi commerciali è possibile che vengano concessi sconti esclusivi ai possessori di Carta Acquisti e per verificare se il negozio in questione dispone di tali sconti è sufficiente vedere se espone il marchio del Carrello della Carta Acquisti. In caso tale marchio di riconoscimento sia esposto, all’interno del negozio troveremo sicuramente diversi prodotti con sconti aggiuntivi ed esclusivi per i possessori di questa speciale Carta. Ma se abbiamo già a disposizione questa carta e abbiamo già avuto modo di utilizzarla per i nostri acquisti, come possiamo verificare il saldo della nostra Carta Acquisti?

Verificare online saldo e movimenti della Carta Acquisti

La Carta Acquisti ha un valore di 40 euro al mese e viene ricaricata di 80 euro ogni due mesi, in caso i requisiti del titolare rimangano invariati. Il nostro credito sulla Carta Acquisti è facilmente osservabile sul sito delle Poste Italiane, il gestore che rilascia la carta, e basta accedere al sito con i nostri dati (username e password) e osservare quindi la situazione della nostra Carta e il credito residuo.

In caso non fossimo registrati sul sito, basta ultimare la registrazione e controllare successivamente la situazione e il saldo della nostra Carta Acquisti accedendo al nostro account. Con questi semplici ed immediati passaggi possiamo osservare comodamente online quanto credito residuo rimane sulla nostra Carta Acquisti prima della prossima ricarica.

Verificare via sms o telefonicamente saldo e lista movimenti

Vi sono inoltre altre modalità per visionare il credito della nostra Carta Acquisti anche senza l’utilizzo di internet. È possibile ad esempio conoscere il saldo della carta anche attraverso SMS, ma prima di poter usufruire di questa possibilità è necessario registrare il numero di cellulare sul quale vogliamo ricevere un sms ogni volta che effettuiamo un acquisto e anche ogni qual volta venga effettuato un nuovo accredito (di norma ogni due mesi).

Il numero da telefonare da telefono fisso è il numero verde 800.666.888 e da telefono mobile il numero 199.100.888, quest’ultimo prevede però un addebito sul credito del chiamante e i costi variano a seconda del proprio piano tariffario. A questi numeri ci risponderà, tramite messaggi preregistrati, una voce guida e potremo indicare il numero di cellulare da registrare per questa funzione di sms. Telefonando poi dal numero di cellulare registrato precedentemente il numero verde 800.130.640 riceveremo, con un messaggio sms, dopo pochi secondi tutte le informazioni riguardo il nostro saldo residuo.

Vi è però anche un’ulteriore modalità per verificare il saldo della nostra Carta Acquisti e si tratta degli ATM. Questi ATM, presenti all’esterno degli Uffici Postali, permettono infatti di visionare e stampare il saldo della nostra carta selezionando l’opzione saldo della Carta che ci apparirà sullo schermo dell’ATM. Per utilizzare questa funzione basta inserire la nostra carta all’interno dell’ATM e digitare successivamente il nostro Pin. Ogni carta ha infatti un codice pin personale, che viene inviato a casa al ricevimento della Carta Acquisti. Assicurati che questo codice rimanga segreto, è preferibile conservarlo in un luogo sicuro e lontano dalla carta.

Presso gli ATM Postamat non è possibile prelevare contanti o ricaricare la carta, ma semplicemente controllare il saldo e la lista movimenti. In aggiunta a questi numerosi metodi per verificare il saldo residuo della nostra Carta Acquisti, dopo ogni acquisto riceveremo anche uno scontrino rilasciato dal POS in cui possiamo osservare al momento quanto denaro ci rimane nella Carta Acquisti.

Per questa ragione conviene sempre conservare lo scontrino dell’ultimo acquisto effettuato con la carta, così da poter visionare sempre il nostro credito residuo. In caso di furto o smarrimento telefonando al numero verde gratuito 800.902.122 dall’Italia o al numero +39.049.21.00.149, per chiamate dall’estero, è possibile richiedere il blocco della Carta. Successivamente verrà anche descritto il processo per poter ottenere una nuova Carta Acquisti.