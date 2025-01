Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: 123RF Bollette luce e gas: le offerte più convenienti

Le bollette di luce e gas tornano a crescere e questa non è affatto una buona notizia, ma nella confusione dei primi giorni del 2025 c’è una certezza: il mercato libero è più conveniente del mercato a maggior tutela. Dopo un 2024 di rimpianti per i clienti che sono migrati dalla tutela al mercato libero, in questo momento le offerte a prezzo variabile e prezzo fisso del mercato libero risultano molto più convenienti. Sono oltre 30 milioni i clienti passati dal mercato libero e che finalmente possono vedere i risultati positivi della propria decisione.

Male invece per i clienti sotto maggior tutela, categorie fragili come disabili e over 75 subiscono gli effetti delle decisioni geopolitiche di fine 2024 e inizio 2025. Le conseguenze sulle bollette saranno visibili nei prossimi mesi, anche se è già possibile notare i primi rincari, a dicembre sul gas e a breve anche sulla bolletta della luce.

Conviene passare al mercato libero? La risposta è sì, ma per risparmiare davvero c’è bisogno di fare molta attenzione alle offerte, agli sconti limitati nel tempo e ai cosiddetti sconti di benvenuto. Nell’articolo sono presenti tabelle di confronto tra le offerte a prezzo fisso e variabile.

Gas e luce tornano ad aumentare

Torna a crescere il prezzo del gas, con rincari all’ingrosso anche per la luce. Negli ultimi giorni si è tornato a discutere del gas russo e di come la chiusura di un ennesimo passaggio attraverso l’Ucraina abbia portato la quota di mercato oltre i 50 euro al megawattora (+3% rispetto a pochi giorni fa).

L’effetto sulle bollette non è immediato, ma c’è da aspettarsi aggiornamenti in salita nei prossimi mesi. Le ricadute sono già evidenti, a partire dalle stime che ci raccontano come nei prossimi mesi ci sarà un rincaro del +30%.

In alcuni casi, le bollette dal 1° gennaio 2025 segnano già un +18,2%, in particolare per i clienti vulnerabili (gli over 75, i disabili, i percettori di bonus sociale e altre categorie cosiddette fragili) perché rimasti sotto al servizio di maggior tutela. Si salvano invece i clienti del mercato libero, che possono ancora scegliere l’offerta migliore sul mercato.

Mercato libero, conviene?

Al netto della nuova condizione, il mercato libero è il più conveniente. Sono oltre 30 milioni le utenze passate alle offerte del mercato libero. Queste offerte prevedono prezzi molto variabili che cambiano a seconda della concorrenza tra le aziende fornitrici. In molti casi, i prezzi sono risultati superiori al trattamento di maggior tutela, ma in questo momento risultano più flessibili ed è possibile, scegliendo un prezzo bloccato, non vedere crescere affatto il costo in bolletta.

Dopo un 2024 in cui il mercato libero non è mai stato più conveniente della maggior tutela, il 2025 sembra aver ribaltato le posizioni.

Le offerte oggi: sì, ma vanno confrontate

C’è un modo per risparmiare ed è guardare le offerte del mercato libero. Basta infatti consultare il portale offerte di Arera per verificare la migliore tariffa sul mercato. Al momento, per il gas, si può arrivare a risparmiare fino a 117 euro con la tariffa variabile e circa 90 euro con il prezzo fisso. Mentre per il prezzo della luce, il risparmio è più contenuto e arriva a circa 50 euro l’anno in meno.

In questo momento, gli operatori del mercato libero potrebbero applicare sconti e promozioni per inglobare i clienti rimasti sotto la maggior tutela. Sono proprio queste tecniche che permettono di risparmiare e annullare i rincari in corso.

In altre parole, come è possibile visionare nelle tabelle dei prezzi a seguire, la tecnica per risparmiare è quella di confrontare e controllare le offerte, anche piuttosto spesso. Si può fare attraverso il “Portale offerte” cercando le tariffe migliori rispetto all’attuale in uso. Attenzione però alle offerte con promozioni che scadono entro una data specifica: chiamando l’operatore, è possibile che queste siano state prorogate o chiuse in anticipo.

Infine, tra le cose a cui fare attenzione per avere il risparmio maggiore, c’è quella degli “sconti di benvenuto”, poiché rappresentano uno sconto limitato nel tempo, oltre il quale è il cliente a ripagare lo sconto ricevuto nei 12 mesi precedenti con una bolletta molto più salata.

Come risparmiare sul costo dell’energia elettrica

Vediamo alcuni esempi. Il primo basato sul prezzo variabile di energia elettrica per una persona singola:

Operatore costo annuo in euro costo fisso annuo in euro sconti Tutela 722 – – Operatore 1 670 0 – Operatore 2 680 -3 45 € nei primi tre mesi di fornitura Operatore 3 704 61 61

Altro esempio basato sul prezzo variabile di energia elettrica per una famiglia media di quattro persone:

Operatore costo annuo in euro costo fisso annuo in euro sconti Tutela 903 – – Operatore 1 849 0 – Operatore 2 858 -3 45 € nei primi tre mesi di fornitura Operatore 3 875 61 61

Il secondo esempio vede il costo dell’energia elettrica a prezzo fisso per un singolo individuo:

Operatore costo annuo in euro costo fisso annuo in euro sconti Tutela 651 – – Operatore 1 622 45 70 € ricorrenti Operatore 2 627 66 – Operatore 3 631 zero 144 € sconto commercializzazione ripartito per ogni mese

Il costo dell’energia elettrica a prezzo fisso per una famiglia media di quattro persone:

Operatore costo annuo in euro costo fisso annuo in euro sconti Tutela 894 – – Operatore 1 849 66 – Operatore 2 851 45 70 € di ricorrenti Operatore 3 860 67 30 € sconto primi 12 mesi

Come risparmiare sul costo del gas

Rispetto all’energia elettrica, la differenza del costo del gas è molto più alta e per questo trovare l’offerta giusta può far risparmiare molto di più. Vediamo degli esempi.

Il primo basato sul prezzo variabile del gas per una persona singola:

Operatore costo annuo in euro costo fisso annuo in euro sconti Tutela 1419 – – Operatore 1 1302 0 – Operatore 2 1397 50 € nei primi 12 mesi – Operatore 3 1404 – –

Altro esempio basato sul prezzo variabile del gas per una famiglia media di quattro persone:

Operatore costo annuo in euro costo fisso annuo in euro sconti Tutela 2300 – – Operatore 1 2245 85 – Operatore 2 2259 58 – Operatore 3 2280 87 48 –

Il secondo esempio vede il costo del gas a prezzo fisso per un singolo individuo:

Operatore costo annuo in euro costo fisso annuo in euro sconti Tutela 1419 – – Operatore 1 1418 144 – Operatore 2 1419 84 36 € il primo anno Operatore 3 1436 144 –

Il costo del gas a prezzo fisso per una famiglia media di quattro persone: