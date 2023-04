Non solo luce e gas: ecco il nuovo comparatore Rc auto. Previste 120 assunzioni

Fonte: 123RF Risparmio bollette

Il 2022 e il 2023 li ricorderemo sicuramente per i rincari che a tutti i livelli hanno pesato sugli italiani: dal carrello della spesa alle bollette, gli aumenti generalizzati sono stati davvero cospicui. In questo scenario, però, si sono fatte sempre più largo realtà che consentono di confrontare accuratamente i prezzi dei diversi operatori di luce, gas, telefono, internet e così via, aiutando moltissimo gli utenti a districarsi nella giungla di offerte, non sempre vantaggiose.

Non a caso, i siti web comparatori sono cresciuti enormemente, sia in quanto a traffico web sia a livello di interesse da parte dei consumatori. Il risparmio – dati alla mano – grazie a questi portali è garantito. Tra i diversi servizi specializzati in grado di scovare le migliori offerte ce n’è uno, in particolare, che ha registrato numeri così importanti da lanciare quest’anno un grande piano di espansione.

Chi è e cosa fa Selectra

Si tratta di Selectra, sito che dal 2015 aiuta privati e aziende a scegliere il fornitore di luce, gas, telefonia e internet che meglio si adatta alle loro esigenze, risparmiando davvero. Creato da due giovani imprenditori, Antoine Arel e Niccolò Carlieri, ha inanellato una serie di successi e ora è pronta per operazioni ambiziose.

La sua forza sta soprattutto nel servizio offerto: grazie ad algoritmi proprietari e a servizi di consulenza telefonica, via chat o mail, permette ai consumatori di confrontare le offerte di luce, gas e internet presenti sul mercato e risparmiare, in modo facile, veloce e gratuito. A dimostrazione della sua efficacia, in appena due anni il traffico sui portali web di Selectra è cresciuto dell’82%.

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti in questi ultimi mesi, particolarmente turbolenti a causa della situazione geopolitica: in ambito forniture gas e luce crediamo sia stato fondamentale per i consumatori avere un gruppo di esperti sempre a disposizione”, spiegano i due co-founder Antoine Arel e Niccolò Carlieri. “Rispetto al nostro team di lavoro siamo fieri di come abbiamo superato le difficoltà di questi ultimi anni, senza mai ridurre la qualità del nostro servizio e per di più espandendoci e continuando a investire”.

Selectra acquisisce Taglialabolletta.it e punta al green

Ora, i due fondatori hanno deciso di allargare a nuovi servizi. Selectra ha acquisito il portale competitor Taglialabolletta.it, portale orizzontale dedicato alle utenze di casa con grande vocazione alla sostenibilità, e si lancia anche nel mondo assicurativo con un portale dedicato, offrendo così uno spazio in cui poter valutare tutte le proposte delle assicurazioni RC auto e individuare la più adatta e conveniente.

Non solo: il salto è anche green. Se da un lato cresce più la sensibilità ambientale dei consumatori, dall’altra è sempre più necessario inventarsi soluzioni al caro bollette, motivo per cui Selectra ha lanciato anche una sezione dedicata al fotovoltaico, dove è possibile consultare guide e approfondimenti e soprattutto richiedere preventivi per l’installazione di impianti fotovoltaici di ogni tipo e per qualunque tipo di abitazione.

L’espansione porta con sé anche un ampliamento di organico: Selectra sta per inaugurare una nuova sede a Salerno, oltre a mantenere quella storica a Roma e a pensarne già una terza nel 2023. “Per il 2023 – annunciano Arel e Carlieri – abbiamo in serbo grandi novità, tra cui l’apertura di una terza sede, con l’intento di affiancare sempre più consumatori, aiutandoli a risparmiare e rendendoli più consapevoli nel compiere le scelte migliori sia dal punto di vista economico che etico e ambientale”.

120 nuovi profili ricercati: ecco quali

Oggi la società conta oltre 150 dipendenti con un’età media appena sopra i 30 anni, avendo inoltre registrato nel 2022 un aumento del 26% rispetto alla media occupazionale del 2021.

Per quest’anno ha già aperto nuove posizioni, con l’obiettivo di assumere circa 10 nuovi collaboratori al mese, per un totale di circa 120 in un anno, tra consulenti commerciali Inbound, ma anche specialisti HR, Marketing, Tech e altre figure strategiche (tutte le posizioni aperte le potete trovare qui).

