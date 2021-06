Gli errori da non fare per raggiungere i tuoi obiettivi di investimento

editato in: da

Al giorno d’oggi, siamo inondati da una crescente mole di informazioni e un numero sempre più elevato di alternative d’investimento: investire senza compiere errori che riducono il valore del portafoglio è pertanto più che mai difficile. Fisher Investments Italia ha creato una guida e gli aggiornamenti periodici che ti aiutano a conoscere i rischi in modo da evitarli e aumentare le possibilità di raggiungere i tuoi obiettivi d’investimento.

Un errore molto comune è sottovalutare l’orizzonte temporale, la durata della vita e non attuare una pianificazione finanziaria per una vita più lunga. È in atto un miglioramento dell’efficacia di trattamenti medici, nutrizione e standard di vita e molte persone vivono più a lungo di quanto avevano previsto, correndo il rischio di esaurire il proprio patrimonio prima del fine vita.

La guida e gli aggiornamenti periodici creati da Fisher Investments illustrano altri fattori di rischio, come per esempio un’involontaria concentrazione, che provoca un rischio eccessivo esponendo il portafoglio a fluttuazioni più ampie. È sbagliato pensare che un portafoglio sia adeguatamente diversificato semplicemente perché sono state scelte azioni di settori diversi. Il rendimento è in parte correlato alla performance economica complessiva e al clima politico del proprio Paese. Ecco perché gli investimenti all’estero possono contribuire a rafforzare il portafoglio ampliando la frontiera efficiente (pur comportando rischi aggiuntivi) e offrire maggiori opportunità di individuare investimenti apprezzabili.

Ricevi senza spese la guida “Nove modi per evitare errori negli investimenti” e gli aggiornamenti periodici.

È inoltre essenziale non puntare su investimenti unicamente in base a informazioni ben note. Allo di scopo di generare rendimenti addizionali, può essere necessario conoscere elementi non ancora scontati nei prezzi delle azioni. Ma la capacità di acquisire tale conoscenza richiede esperienza, ricerche e disciplina e l’eventuale l’aiuto di un esperto.

D’altro canto, quando si investe il patrimonio personale, è naturale provare oscillazioni emotive, che offuscano il giudizio e compromettono la capacità di prendere decisioni razionali e imparziali. Una particolare carenza è la tendenza innata a un’eccessiva sicurezza di sé, dimenticando gli errori compiuti in passato e assumendo rischi di portafoglio eccessivi. Ecco perché per prendere le decisioni giuste per il proprio futuro finanziario è essenziale creare un contesto d’investimento privo di emozioni, basato su dati e analisi imparziali.

Se desideri maggiori informazioni sugli investimenti, ricevi una copia della guida e gli aggiornamenti periodici.

Un errore fondamentale da evitare è pagare commissioni che erodono la performance. Le spese possono fare la differenza tra sovraperformance e sottoperformance rispetto al mercato. La guida e gli aggiornamenti periodici di Fisher spiegano perché è imperativo accertare il modo in cui i fornitori di servizi ricavano le loro commissioni, allo scopo di comprenderne le reali motivazioni. Il gestore patrimoniale deve avere incentivi al profitto che ne allineano rigorosamente gli obiettivi a quelli degli investitori: questa è infatti una situazione vantaggiosa per tutti.

Ti interessa ricevere informazioni utili sugli investimenti? Ricevi la tua copia di “Nove modi per evitare errori negli investimenti” e gli aggiornamenti periodici.

Investire nei mercati finanziari comporta il rischio di perdita e non è possibile garantire che il capitale investito, in tutto o in parte, possa essere rimborsato. Le performance passate non garantiscono, né sono indicatori affidabili di performance future. Il valore degli investimenti, e i relativi rendimenti, sono soggetti alle fluttuazioni dei mercati azionari mondiali e dei tassi di cambio internazionali.

Fisher Investments Italia è la denominazione commerciale utilizzata dalla succursale di Fisher Investments Ireland Limited operante in Italia (“Fisher Investments Italia”). Fisher Investments Italia è iscritta con il n° 182 nell’“Elenco delle Imprese di Investimento autorizzate in altri Stati UE con succursale in Italia”, tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”), e al Registro delle Imprese di Parma (numero di iscrizione e codice fiscale: 97838750152; partita IVA: 02903080345; numero REA: PR-276048).

Il presente documento contiene le opinioni generali di Fisher Investments Italia e Fisher Investments Europe e non deve essere considerato alla stregua di una consulenza personalizzata in materia di investimento o di natura fiscale, né tantomeno come un riflesso delle performance dei clienti. Non è possibile garantire che Fisher Investments Italia o Fisher Investments Europe manterrà queste opinioni, che potrebbero cambiare in qualsiasi momento in base a nuove informazioni, analisi o riconsiderazioni. Nulla nel presente deve essere inteso come una raccomandazione o una previsione delle condizioni di mercato. Al contrario, è da intendersi come l’illustrazione di una tesi. Le condizioni di mercato attuali e quelle future potrebbero presentare numerose differenze rispetto a quelle qui illustrate. Inoltre, non si forniscono garanzie in merito all’accuratezza delle ipotesi formulate negli esempi qui presenti. L’investimento nei mercati finanziari comporta il rischio di perdita e non è possibile garantire il rimborso totale o parziale del capitale investito. Le performance passate non sono una garanzia né un indicatore affidabile di performance future. Il valore degli investimenti e i relativi rendimenti sono soggetti alle fluttuazioni dei mercati finanziari mondiali e dei tassi di cambio internazionali.