Repricing delle banche centrali: mercati eccessivamente pessimisti?

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Fonte: Ansa Foto FED, ecco i cinque indicatori da monitorare

“Dopo i solidi dati economici statunitensi e i segnali di un’inflazione di cui è difficile liberarsi, i mercati prevedono meno di due tagli dei tassi quest’anno e vedono il ciclo di allentamento terminare al di sopra del 4%, 150 punti base al di sopra del tasso neutrale stimato dalla Fed. Inoltre, nonostante la disinflazione nell’area dell’euro, i mercati dubitano che la BCE possa guidare la Fed nel ciclo di allentamento”. Lo scrive Paolo Zanghieri, Senior Economist di Generali Investments.

Mercati eccessivamente pessimisti?

Nelle nostre ultime prospettive di mercato – prosegue l’esperto – “sosteniamo che i mercati potrebbero essere eccessivamente pessimisti nei confronti delle banche centrali. Il mercato del lavoro statunitense si sta riequilibrando, il che raffredderà la crescita dei salari, mentre i nuovi canoni di locazione indicano una moderazione dei costi degli alloggi. La Fed attenderà dati più rassicuranti e ci aspettiamo il primo dei due tagli dei tassi di quest’anno a settembre”.

“I timori che la BCE attenda la Fed sembrano esagerati, dato che il taglio di giugno è già stato annunciato. Il tasso di cambio non ci preoccupa eccessivamente: solo un forte impatto sull’euro ponderato per il commercio potrebbe avere serie ripercussioni sull’inflazione. Abbiamo ancora 75-100 punti base di tagli della BCE nel nostro portafoglio per quest’anno”, spiega ancora Zanghieri.

L’analisi

Il rallentamento dell’inflazione, le prospettive di taglio dei tassi e l’atterraggio morbido degli Stati Uniti “sono alla base del nostro invito ad aumentare moderatamente l’esposizione alla duration. I germogli verdi dell’economia globale e l’inflazione statunitense irregolare mantengono tuttavia i rischi per i rendimenti a due facce nel breve termine. Tuttavia, riteniamo che i rendimenti dei Treasury USA a 10 anni al di sopra del 4,60% rappresentino un buon livello di ingresso. Le prospettive economiche più rosee sosterranno gli utili societari, ma i rischi geopolitici e le valutazioni ancora ottimistiche ci lasciano neutrali sui segmenti più rischiosi (azioni e titoli ad alto rendimento)”.

Prevedendo spread stabili su nomi di alta qualità, “preferiamo l’EUR Investment Grade Credit finanziato da sottopesi in Cash e titoli a breve scadenza”, conclude Zanghieri,