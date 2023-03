Bonus vacanze Inps per gli studenti, online i bandi 2023: come partecipare

Fonte: 123RF

L’Inps ha pubblicato i nuovi bandi per il bonus vacanze 2023, indirizzati agli studenti. Ogni anno l’Istituto di previdenza offre diversi bandi per permettere a pensionati, studenti e insegnanti di godersi una vacanza in Italia, ma anche all’estero. I bandi per il 2023 sono tre in tutto e si differenziano per età dei partecipanti, luoghi e tempistiche.

Sono aperti solo a coloro che sono figli di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, gestione dipendenti pubblici o gestione fondo postelegrafonici.

Bonus vacanze Inps, i bandi

Sono tre i bandi messi a disposizione dall’Inps:

Estate INPSieme Italia 2023, che prevede soggiorni studio in Italia;

Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia e prevede soggiorni studio in Paesi europei ed extraeuropei;

Corso di lingue all’estero, che prevede soggiorni studio finalizzati al conseguimento della certificazione del livello di conoscenza della lingua, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR).

Bonus vacanze Inps, i requisiti per partecipare

Non tutti gli studenti hanno la possibilità di godere del bonus vacanza 2023 che permetterà loro di partire durante la stagione estiva beneficiando di contributi a totale o parziale copertura del costo del soggiorno.

I bandi Inps sono riservati agli studenti figli di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, Gestione Dipendenti Pubblici o Gestione Fondo Postelegrafonici.

Per ciascun bando, i requisiti da rispettare sono diversi in base all’età e alla scuola frequentata dallo studente:

al bando Estate INPSieme Italia, possono accedere solo gli studenti che nell’anno scolastico 2022/2023 hanno frequentano le scuole elementari o medie o la scuola superiore;

al bando Estate INPSieme estero, possono accedere gli studenti iscritti nel 2022/2023 alla scuola secondaria di secondo grado (superiori);

al bando sul corso di lingue all’estero, possono invece partecipare studenti con almeno 16 anni di età che nell’anno scolastico 2022/2023 frequentino la terza, quarta o quinta superiore e che, alla data del 30 giugno 2023, siano titolari di certificazione della conoscenza (di livello almeno B1) della lingua straniera oggetto del corso.

Per tutti, è necessario aver presentato la Dsu per l’ottenimento del modello Isee, essenziale per definire il valore del contributo.

Bonus vacanze 2023 studenti: come fare domanda

Per poter fare domanda, occorre accedere direttamente alla piattaforma dell’Inps, mediante Spid, CIE o CNS.

In particolare, per chi è interessato alla partecipazione al bando Estate INPSieme ed Estate INPSieme Estero, basterà seguire il percorso Sostegni, Sussidi e Indennità> Credito e Welfare dipendenti pubblici> Soggiorni> Estate INPSieme.

Se, invece, si vuole inviare la domanda per il bando di concorso per il corso di lingue all’estero, si dovrà seguire il percorso: Sostegni, Sussidi e Indennità> Credito e Welfare dipendenti pubblici> Formazione e sviluppo personale> Corso di lingue all’estero.

Le domande possono essere inviate fino alle ore 12.00 del 27 marzo 2023.