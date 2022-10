Bonus patente fino a 2.500 euro in Gazzetta Ufficiale: a chi spetta e come averlo

Fonte: 123RF

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il testo relativo al bonus patente, la misura decisa dal governo di Mario Draghi che prevede lo stanziamento di 3,7 milioni per il 2022 e di 5,4 l’anno dal 2023 al 2026 per l’erogazione di voucher ai giovani tra i 18 e i 35 anni che prendono la patente per la guida dei mezzi pesanti.

Il voucher ha un importo non superiore a 2.500 euro e va utilizzato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2026 per la formazione professionale di nuovo personale che voglia diventare autista nel settore del trasporto merci e persone.

Bonus patente, a chi spetta

Il beneficio è destinato a cittadini italiani ed europei di età compresa tra i 18 e i 35 anni che hanno intenzione di conseguire la patente di tipologia C, C1, CE, C1E, D, D1, DE e D1E oppure la carta di qualificazione del conducente (Cqc).

L’obiettivo è quello di incentivare la formazione professionale di nuove leve di conducenti per l’autotrasporto di merci/persone, tramite l’erogazione di un bonus in grado di coprire una gran parte delle spese necessarie.

Bonus patente, quanto vale

Il bonus patente è un contributo pari all’80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro. Potrà essere richiesto una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non risulta ai fini del computo del valore dell’Isee.

Bonus patente, come richiederlo

Il bonus, sotto forma di voucher, verrà interamente gestito tramite la piattaforma “Buono patenti autotrasporto” sul portale del Ministero delle Infrastrutture, che sarà utile sia per gli aspiranti beneficiari che per le autoscuole che vorranno accreditarsi.

Per inoltrare domanda sarà necessario registrarsi procedendo all’autenticazione tramite Spid, Cie o Cns.

Il bonus, erogabile una sola volta, sarà concesso in ordine cronologico ai richiedenti e fino a esaurimento dei fondi messi a disposizione per ciascuno degli anni in cui la misura verrà attuata

Bonus patente, la scadenza

Il voucher dovrà essere utilizzato dal beneficiario entro e non oltre i 60 giorni dalla sua emissione, ma non è l’unica scadenza da tenere in considerazione. I titoli professionali, patenti o carta di qualificazione del conducente, devono essere conseguiti entro 18 mesi dall’uso dell’agevolazione.

Entro 30 giorni dall’emissione della fattura nella quale viene riportato il valore del buono, l’autoscuola si vede liquidato il valore del voucher. Eventuali usi difformi del buono comportano la cancellazione della stessa autoscuola dalla piattaforma, salvo eventuali altre sanzioni.

Patente C e CQC, quanto costano

La patente C costa circa 1.200 euro in una scuola guida, mentre chi prepara la teoria da privatista e la pratica in autoscuola può risparmiare e pagare all’incirca 850 euro. Il costo dell’estensione E si aggira sui 750 euro.

Per avere la Carta di Qualificazione del Conducente o CQC (necessaria per chi vuol fare il mestiere dell’autotrasportatore) possono volerci anche più di 2.000 euro.