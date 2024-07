Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: 123RF Ritiro alimentare: presenza piombo nello spumante

Il ministero della Salute, nella sua funzione di monitoraggio dei prodotti che mettono a rischio la salute, ha richiamato un altro prodotto. Si tratta di uno spumante del marchio Stocker.

I rischi legati al consumo sono alti. Non a caso nella nota si può leggere l’avvertenza di non consumo e, per i supermercati o punti vendita, di non vendita e ritiro, di reso. Lo spumante richiamato presenta infatti il rischio di presenza di piombo.

Richiamo per spumante: rischio presenza di piombo

Con la nota del 24 luglio il ministero della Salute (presente anche sull’app dedicata) ha deciso il richiamo di uno spumante. Si tratta di un prodotto di un’impresa individuale del marchio “Stocker”.

Il produttore e il marchio di identificazione dello stabilimento è Stocker Sigmar, mentre il nome commerciale del prodotto è Spumante Brut Natur 2017. Lo stabilimento è identificato con la sigla //, ovvero non è indicato. Quindi per identificare al meglio il tipo di prodotto sotto richiamo si può controllare il lotto accusato e il marchio del produttore: rispettivamente L070818 e Stocker.

Lo spumante, che presenta un’etichetta grigia con scritta bianca, ha fatto scattare l’allarme per via della presenza elevata di piombo. Il richiamo, previsto dalla data 24 luglio 2024 in merito al prodotto con data di scadenza non inserita, ha un’avvertenza.

Nella nota si legge: “Il prodotto non deve essere consumato e va reso all’impresa nella quale è stato acquistato”.

Altri elementi per riconoscere il prodotto è la dicitura. La foto pubblicata dal ministero della Salute mostra queste caratteristiche:

Brut Natur

Grudwein – vino base (unione di diversi vigneti)

sbocciatura 04/2023

0,75 litri

numero 2736 / 6.500

13% volume

prodotto in Italia

Perché il ministero della Salute ha ritirato lo spumante: cosa causa il piombo

L’assunzione di piombo, anche in piccole quantità, può comportare seri rischi per la salute. I principali rischi associati all’ingestione di piombo sono sintomi gastrointestinali, ma anche neurologici e del sistema nervoso centrale. Ci sono rischia anche al sistema riproduttivo e cardiovascolare.

I sintomi sono:

Nausea

vomito

crampi addominali

dolore addominale

mal di testa

irritabilità

stanchezza

difficoltà di concentrazione.

Se si sospetta l’avvelenamento da piombo, è importante effettuare un esame del sangue per determinare i livelli di piombo nel corpo. Il trattamento può includere la rimozione della fonte di esposizione e, nei casi più gravi, la chelazione, una procedura medica che rimuove il piombo dal corpo. Nel caso di assunzione via orale, come se si beve uno spumante contaminato, il rischio di finire in ospedale è alta.