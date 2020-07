Pago in rete, scuola e università ora si pagano online: come funziona

editato in: da

Novità per i pagamenti legati a scuola e università. È attivo dal 30 giugno Pago In Rete, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell’Istruzione, per eseguire i pagamenti dei contributi e delle tasse per i servizi scolastici o per le istanze al Ministero.

Il sistema è capace di interagire direttamente con PagoPa per i servizi di pagamento verso le pubbliche amministrazioni.

Cosa cambia per famiglie e scuole

Le segreterie scolastiche e di ateneo si stanno adeguando alle novità. Dal 30 giugno ogni versamento arrivato attraverso un canale diverso sarà illegittimo.

Per quanto riguarda le famiglie, dal 30 giugno potranno pagare online:

tasse scolastiche;

viaggi di istruzione;

visite didattiche;

assicurazione integrativa alunni;

mense scolastiche autogestite;

attività extracurriculari;

contributi volontari;

tasse universitarie o di laurea;

contributi per i concorsi pubblici;

bollo per il riconoscimento dei titoli di studio esteri.

Come si utilizza la piattaforma

Per utilizzare la piattaforma, occorre dotarsi di Spid oppure registrarsi ai portali dell’Istruzione o dell’Università. Poi l’utente può scegliere se scaricare il documento di pagamento (che riporta Qr-Code e bollettino postale) e pagarlo alle Poste o in tabaccheria. Ma può anche pagare subito online con carta di credito o addebito in conto.

Oltre all’esecuzione di pagamenti, Pago In Rete mostra tutti pagamenti eseguibili, avvisa per ogni nuovo versamento richiesto dalle scuole, fornisce le ricevute telematiche e gli attestati validi ai fini fiscali per tutti pagamenti telematici effettuati.

Pagamento con MyBank

Tra le modalità disponibili su Pago in Rete, dal 1° luglio anche MyBank – che consente di fare un bonifico immediato, precompilato tramite il proprio servizio di home banking – lancerà un pulsante unico centralizzato a cui potranno accedere i clienti delle 200 banche aderenti al suo circuito.