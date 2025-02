Assoutenti ha risposto a Giorgetti chiedendo misure urgenti tese a contrastare ulteriori rialzi in bolletta, e per aiutare i cittadini a risparmiare sulle forniture energetiche

Fonte: ANSA Il ministro Giorgetti annuncia un provvedimento del Governo nelle prossime settimane.

Nelle prossime settimane verrà assunto dal Governo un provvedimento sulle dinamiche dei prezzi dell’energia. A confermarlo è il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che nel corso del Question Time in Senato ha sottolineato l’importanza di ammorbidire i prezzi dell’energia di queste ultime settimane, e di riflettere sul passaggio al libero mercato per gli utenti.

Non si è fatta attendere la replica di Assoutenti, con il presidente Gabriele Melluso che ha chiesto misure urgenti per contrastare ulteriori rialzi in bolletta, e per aiutare i cittadini a risparmiare sulle forniture energetiche. Vediamo nel dettaglio i due interventi.

Giorgetti annuncia il provvedimento contro il caro bollette

Il Governo italiano ha annunciato di voler affrontare concretamente la questione dei prezzi elevati dell’energia che hanno gravato sulle tasche dei consumatori nelle ultime settimane.

Dopo una prima apertura nei giorni scorsi parte del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, è stato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, a confermare che nelle prossime settimane verrà varato un provvedimento specifico per affrontare le dinamiche dei prezzi dell’energia.

“L’andamento dei prezzi dell’energia e in particolare i prezzi delle bollette, non dipendono dal comportamento del Governo ma da fattori totalmente estranei e dinamiche che talvolta hanno anche caratteristiche speculative, su cui l’attenzione in questo momento del Governo è massima”, ha dichiarato Giorgetti nel corso del Question Time in Senato.

“L’attenzione dell’esecutivo è massima e, in questo senso, nelle prossime settimane un provvedimento con riferimento alle dinamiche dei prezzi potrà essere assunto”. Per il titolare dell’Economia, “una onesta riflessione sui cosa abbia significato il passaggio al libero mercato deve essere fatta”.

L’annuncio sottolinea l’impegno del Governo a trovare soluzioni concrete per mitigare l’impatto dei costi energetici su famiglie e imprese. Secondo le previsioni di Facile.it, nel corso del 2025 sono previsti aumenti significativi per le spese relative all’energia, con un + 14% rispetto all’anno precedente. Un impatto economico notevole per le famiglie italiane che si tradurrebbe in un incremento di circa 350 euro in un anno, portando così la spesa annuale oltre i 2.930 euro.

La replica di Assoutenti

Sulla questione è intervenuto anche il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, che ha sottolineato le tensioni delle quotazioni all’ingrosso del gas e la crescita delle tariffe praticate in bolletta del 21,1% rispetto a quelle in vigore nello stesso periodo dello scorso anno. Ad inizio settimana, il prezzo del gas aveva toccato i valori più alti da due anni, avvicinandosi ai 60 euro al megawattora.

“A causa dell’escalation dei prezzi sui mercati, una famiglia tipo che consuma 1.400 metri cubi di gas si ritrova a pagare circa 309 euro in più rispetto al 2024. Una situazione che rischia di peggiorare nelle prossime settimane se i rincari sui mercati proseguiranno a questi livelli”, ha detto Melluso.

“Il Governo deve passare dalle parole ai fatti, adottando misure urgenti tese a contrastare ulteriori rialzi in bolletta, e per aiutare i cittadini a risparmiare sulle forniture energetiche, ad esempio promuovendo nel settore dell’energia elettrica il passaggio dei vulnerabili al Servizio a Tutele Graduali, attraverso il contributo delle associazioni dei consumatori per una campagna informativa a tappeto”.