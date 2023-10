Giorgia Meloni ha acquistato o perso consensi dopo lo scandalo che ha coinvolto l’ormai ex compagno Andrea Giambruno? Ecco cosa dicono i sondaggi politici

Scendono i consensi politici per Meloni dopo lo scandalo Giambruno

Giorgia Meloni ha acquistato o perso consensi dopo lo scandalo che ha coinvolto l’ormai ex compagno e giornalista Andrea Giambruno? Vediamo cosa dicono gli ultimi sondaggi politici aggiornati, pubblicati in seguito ai fuorionda resi noti da Striscia la Notizia e che hanno inevitabilmente travolto anche la Presidente del Consiglio attualmente in carica.

Giorgia Meloni prima nei sondaggi politici, ma Fratelli d’Italia perde consensi

La decisione di Giorgia Meloni di lasciare il compagno Andrea Giambruno, dopo lo scandalo dei fuori onda pubblicati da Striscia la Notizia, che non hanno di certo messo in buona luce il giornalista di Rete 4 legato alla Premier, le sorti della coppia (che si è separata) hanno avuto ripercussioni anche sui consensi politici.

Se infatti fino a qualche giorno fa i sondaggi di Dire-Tecnè davano Fratelli d’Italia al 29 per cento, confermando una crescita dei consensi nei confronti del partito di destra, le ultime registrazioni di YouTrend sembrano segnare in realtà un calo, seppur lieve. Queste, nello specifico, inglobano i dati di più istituti, tra cui quelli di: Eumetra, Noto, Piepoli, Quorum, SWG e Tecnè.

Fdl resta sempre il primo partito d’Italia, con il 28,7% dei consensi, ma è sceso rispetto alle percentuali che lo vedevano primo due settimane fa. Una lieve inflessione, certo, che non cambierebbe al momento gli equilibri e le alleanze politiche italiane, perché qualora si andasse a votare oggi (come 15 giorni fa) Giorgia Meloni verrebbe riconfermata Premier.

Crolla il Movimento 5 Stelle

Secondo i sondaggi YouTrend, il Movimento 5 Stelle avrebbe il calo maggiore rispetto a due settimane fa, registrando un -0,6 punti e passando dal 16,7% al 16,1% dei consensi. Rimane comunque il terzo partito d’Italia, seguito dal Partito Democratico con il 19,6% dei consensi (-0,1 rispetto a due settimane fa) e da Fratelli d’Italia appunto, che è passato dal 28,9% al 28,7%.

Acquista consensi la Lega di Matteo Salvini, ma non abbastanza da superare i primi tre. Nemmeno dopo il calo dei Cinquestelle il Carroccio, con il suo 9,8% (+0,5%) in due settimane, si posiziona sul podio.

Giorgia Meloni, ora, ha altri problemi

Al di là di quelli che sono i problemi personali della Premier, che la stessa ha provato a gestire anche tutelando la sua immagine pubblica, Giorgia Meloni ora ha altri problemi da risolvere, legati alla debole crescita economica e gli alti interessi sull’enorme debito del Paese.

La ripresa post pandemia si è arrestata, con una contrazione del prodotto interno lordo dello 0,4% nel secondo trimestre del 2023, mentre gli analisti prevedono che la crescita italiana sarà tra le più basse nella zona euro l’anno prossimo.

Eppure, scandali personali a parte, questo mese il governo ha approvato un bilancio per il 2024 con circa 24 miliardi di euro di tagli fiscali e aumento della spesa, nonostante un debito pubblico che è proporzionalmente il secondo più alto nella zona euro dopo quello della Grecia. E finora Roma ha faticato a soddisfare le condizioni politiche di Bruxelles e a spendere i soldi ricevuti.

Tuttavia, provando a interpretare quelli che sono i sondaggi politici attuali, la crisi economica non sembra scalfire i consensi di Meloni, probabilmente perché nella sua ascesa, va detto, gioca un ruolo chiave un’opposizione divisa e poco presente sulla scena politica. Situazione questa che l’ha aiutata a rafforzare il suo potere e a mantenere il suo partito in cima ai sondaggi.