Pensioni, i mestieri esclusi da Quota 100

Ci sono delle categorie di lavoratori che verrebbero penalizzate dalla norma di Quota 100. Si tratta dei professionisti dello spettacolo e dei creativi.

A denunciarlo è la Slc Cgil nazionale, attraverso la sindacalista Emanuela Bizi: “In Italia chi fa l’attore, lo scrittore, lo sceneggiare, il musicista o il danzatore non può contare su nessuna tutela mentre svolge la sua attività, ma è considerato un lavoratore privilegiato quando vorrebbe accedere alla pensione anticipata. Non c’è alcuna possibilità per gli artisti e i creativi italiani di poter accedere alla pensione utilizzando quota 100, un provvedimento tanto decantato da questo Governo e che sembra ribadire che fare cultura in Italia non conviene.”

I vincoli fissati per accedere alla pensione Quota 100 escludono categoricamente gli artisti e i creativi italiani e, a differenza di quanto avviene negli altri settori produttivi, nello spettacolo anche le collaborazioni occasionali sotto i 5.000 euro annui e accompagnate da obbligo contributivo, non consentono di accedere alla pensione anticipata. Questo per via del diritto d’autore e il diritto connesso, legati anche a opere realizzate anni prima o percepiti da eredi, pur non essendo redditi da lavoro, ma una remunerazione per un’opera dell’ingegno di proprietà di chi la produce, come spiega Bizi: “Spettano per legge all’autore ed ai suoi eredi. Il Governo dovrebbe ben ricordare che le collaborazioni occasionali nello spettacolo, come negli altri settori, aiutano a far emergere il lavoro nero e senza alcuna tutela, molto diffuso anche tra chi percepisce pensioni basse e che pur di arrotondare accetta qualsiasi condizione.

Quindi conclude: “Se tali incompatibilità con Quota 100 non verranno rimosse, è evidente che ci troveremo di fronte ad una discriminazione inaccettabile che, per giunta, scoraggia la produzione di cultura in Italia. Anche così si consegna il nostro paese all’oblio dell’ignoranza.”