Pensione anticipata scuola, domande entro febbraio per Opzione donna e Quota 103

Sono partite le domande di pensione anticipata per il personale della scuola. Il Ministero dell’Istruzione ha aperto la piattaforma Istanze Online e il personale scolastico che decide di aderire a Quota 103 e a Opzione donna, potrà inoltrare la richiesta di pensionamento anticipato fino al 28 febbraio.

La riapertura delle domande è stata comunicata attraverso la circolare del ministero dell’Istruzione numero 4814 del 30 gennaio 2023.

Scuola, chi può fare domanda di pensione anticipata

La possibilità di uscita anticipata dal lavoro varrà solamente per chi decide di aderire alla Quota 103 e all’Opzione donna, oltre all’Ape sociale. Possono presentare domanda insegnanti, professori e lavoratori amministrativi che hanno raggiunto i requisiti richiesti.

In tutti i casi, il pensionamento avrà decorrenza effettiva dal primo settembre prossimo.

Scuola, i requisiti per la pensione anticipata Quota 103

Per poter andare in pensione sfruttando Quota 103 sarà fondamentale:

aver maturato al 31 dicembre 2023 il requisito anagrafico di 62 anni di età;

aver maturato 41 anni di contributi.

Il trattamento pensionistico verrà liquidato con un importo non superiore a 5 volte il trattamento minimo aggiornato all’anno corrente: il pagamento dell’intero importo, quindi, decorrerà al compimento dell’età stabilità per la pensione di vecchiaia, cioè 67 anni.

Scuola, i requisiti per la pensione anticipata con Opzione donna

Il personale scolastico che vuole andare in pensione anticipata con Opzione Donna, in base alle novità della legge di Bilancio 2023, deve possedere i seguenti requisiti:

risultare titolare di legge 104 (con disabilità riconosciuta di almeno il 74%);

oppure essere caregiver di titolare di legge 104;

oppure essere disoccupata;

aver maturato alla data del 31 dicembre 2022 il requisito anagrafico fissato ad almeno 60 anni (l’età si può ridurre a 59 anni con un figlio e a 58 con almeno due figli);

(l’età si può ridurre a 59 anni con un figlio e a 58 con almeno due figli); aver maturato almeno 35 anni di contributi versati.

Scuola, la scadenza delle domande per la pensione anticipata

Le domande per aderire a Quota 103 e Opzione donna per il personale scolastico scadono il 28 febbraio. La stessa data è prevista anche per il pensionamento dei dirigenti scolastici, secondo il termine fissato dalla circolare dell’8 settembre 2022.

Le domande presentate entro il 28 febbraio sulla piattaforma Istanze Online permetteranno, in caso di accettazione, di andare in pensione a partire dal primo settembre del 2023, con l’inizio del nuovo anno scolastico.