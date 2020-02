Pensione anticipata con assegno tagliato del 6%. L’ultima proposta

editato in: da

Mentre si cerca di capire come mettere una pezza al rischio ‘scalone’ una volta conclusa la sperimentazione di Quota 100, il governo studia un’alternativa al ricalcolo con il metodo contributivo per la pensione anticipata.

Attualmente andare in pensione prima con il ricalcolo dell’assegno in base ai contributi versati comporterebbe un taglio di un terzo della pensione lorda, un quinto di quella netta. Spiega il quotidiano La Repubblica:

In soldi, il pensionato potrebbe perdere un importo che va da 50 mila a 80 mila euro netti – a seconda dei casi – con un’attesa di vita media a 82 anni. E scivolare, dopo anche 36 anni di lavoro, sotto i 780 euro mensili della pensione di cittadinanza. Inaccettabile per i sindacati, attesi oggi al terzo cruciale tavolo con il governo sulla flessibilità in uscita. Tradotto: superare Quota 100 e riscrivere la legge Fornero. Sostituire il ricalcolo contributivo con una penalizzazione per ciascun anno di anticipo dell’uscita. Potrebbe essere il 2% all’anno ipotizzato anni fa dall’ex deputato pd Cesare Damiano. L’asticella non è stata fissata, ma è chiaro che il governo non intende riformare la Fornero spendendo più di quanto impegnato per Quota 100: circa 28 miliardi in dieci anni. “Potrebbe essere una strada”, ragiona il sottosegretario pd all’Economia Pier Paolo Baretta. “Se vuoi andare via prima, ad esempio a 64 anni con 36 o 38 di contributi, hai una penalità”. Penalità più conveniente del ricalcolo: per tre anni di anticipo si perde il 6% anziché il 30%

I calcoli sono stati effettuati dall’Osservatorio previdenza della Fondazione Di Vittorio della Cgil: “Un metalmeccanico di terzo livello, ad esempio, con 23 mila euro di retribuzione a 64 anni e una carriera lavorativa piatta, senza cioè salti di stipendio, passerebbe da 1.145 a 801 euro di pensione lorda con un taglio del 30%”, spiega Ezio Cigna, responsabile della previdenza pubblica della Cgil. La pensione netta scenderebbe da 952 a 732 euro al mese, meno di quella di cittadinanza e dopo 36 anni di lavoro.

In totale rinuncerebbe a 51.480 euro netti dai 64 anni fino agli 82». Il taglio è tanto più severo quanto maggiore sono gli anni da ricalcolare ante 1996 (fino a 18). Molto penalizzante per i part-time.