La banca spagnola Bbva proporrà i primi mutui interamente digitali in Italia per espandere la propria clientela

Fonte: ANSA Bbva proporrà il primo mutuo digitale in Italia

Bbva porterà in Italia per la prima volta un mutuo digitale. La banca spagnola sta completando la sua offerta sul mercato italiano, dove è entrata in maniera completamente digitale nel 2021. I tassi fissi dei prestiti per la casa online potranno raggiungere il 2,89%, in caso di presentazione celere di tutti i documenti necessari.

Con questa mossa, Bbva punta ad aumentare ulteriormente i propri clienti nel nostro Paese, arrivando a 1 milione nei prossimi due anni. La banca spagnola è in una fase di grande espansione, che nei prossimi mesi potrebbe aggiungere la Germania agli Stati dove sono disponibili i prodotti Bbva

Il nuovo mutuo digitale Bbva

La grande banca spagnola Bbva sta per lanciare i propri mutui digitali sul territorio italiano. Bbva è presente nel nostro Paese con un offerta di conti correnti particolarmente vantaggiosa fin dal 2021. La sua offerta è in questo momento interamente digitale, senza filiali fisiche in cui i clienti possano recarsi. In questo periodo è riuscita ad attrarre più di mezzo milione di clienti e punta ora a un’ulteriore espansione.

I mutui digitali Bbva saranno disponibili sia con tassi fissi che variabili. I primi avranno una tariffa standard del 2,99%, che potrà abbassarsi fino al 2,89% nel caso in cui il cliente presenti rapidamente la documentazione necessaria a procedere con il mutuo. Il tasso variabile invece è fissato a 0,26 punti percentuali in più dell’indice Euribor.

I mutui potranno essere richiesti per periodi che andranno dai 10 ai 30 anni. Potranno coprire fino al 80% del valore dell’abitazione che si vuole acquistare, in caso si tratti di prima casa, e fino al 70% in caso si tratti di seconda casa: “Il lancio dei mutui conferma il nostro impegno a lungo termine sul mercato italiano. Con questo prodotto ci apprestiamo a completare la nostra offerta bancaria in Italia, mancano ancora le carte di credito che contiamo di aggiungere entro la fine dell’anno” ha dichiarato Javier Lipuzcoa, direttore Digital Banking di Bbva in Italia.

L’espansione di Bbva in Europa

Bbva è una delle principali banche attive nel territorio spagnolo. Dall’inizio del decennio ha però cominciato una fase di espansione oltre i propri confini nazionali che l’ha portata nel 2021 ad aprire una filiale digitale sul mercato italiano. Per il momento l’istituto di credito iberico ha scelto di procedere gradualmente. Gli stessi mutui saranno disponibili inizialmente soltanto in Lombardia, Veneto e Piemonte, per poi espandersi su tutto il territorio nazionale.

L’obiettivo però è quello ci completare gradualmente l’offerta di mercato, con l’inserimento di un numero sempre più alto di servizi. Attrarre clienti rimane il fine principale, per raggiungere il prima possibile l’utile. Accanto ai muti, entro la fine dell’anno sarà anche offerta la possibilità di pagare tramite carta di credito. Secondo i dirigenti della banca, in due anni Bbva raggiungerà il milione di clienti anche nel nostro Paese, dove ne conta già 500mila. La banca spagnola non ha però intenzione di fermarsi ai confini italiani. Nei prossimi mesi sta infatti preparando il suo arrivo in Germania, dove ha intenzione di aprire una nuova filiale digitale