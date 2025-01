Fonte: ANSA Donald Trump e Jared Kushner

La famiglia Kushner sta acquisendo un ruolo sempre più importante all’interno dell’amministrazione Trump. Dopo che Jared Kushner, genero del futuro presidente degli Usa, aveva ricoperto la carica di inviato speciale per il Medio Oriente durante i primi 4 anni di Trump alla Casa Bianca, ora Charles Kushner, suo padre, diventerà ambasciatore americano in Francia.

I Kushner non hanno in comune con Trump però soltanto una parentela acquisita. Sono infatti titolari di una società immobiliare tra le più importanti degli Usa, in grado di superare in valore anche quella dello stesso Trump. La Kushner Real Estate sta espandendo le sue operazioni e, dopo anni passati a consolidarsi negli Stati Uniti, si sta stabilendo nei Balcani.

Le origini di Kushner Real Estate

Kushner Real Estate, anche conosciuta come Kre, è stata fondata nel 1979 da Murry Kushner, fratello di Charles. Negli anni la società si è espansa soprattutto nella zona di New York, della Pennsylvania e del New Jersey, dove ha sede. Gestisce più di 557mila metri quadrati di edifici commerciali e oltre 7mila appartamenti soltanto negli Stati Uniti.

Nel 2008 Jared Kushner ne diventa amministratore delegato a soli 28 anni. La crisi finanziaria che colpisce i mercati americani in quell’anno e che ha origine proprio nel settore immobiliare, lo costringe a vendere una parte significativa di un investimento fatto l’anno prima, gli uffici di 666 Fifth Avenue a Manhattan. Nell’affare la società perde oltre 90 milioni di dollari. Negli anni successivi però, Jared Kushner riesce a recuperare le perdite con alcuni investimenti nell’area di New York

Continua a gestire la società fino al 2016, quando Donald Trump, padre di sua moglie Ivanka, vince le elezioni e diventa presidente degli Usa. Quando Trump lo nomina consigliere e inviato speciale per il Medio Oriente, Kushner lascia sia il ruolo di Ceo sia le sue partecipazioni nella società di famiglia, per evitare conflitti di interessi.

Gli interessi del genero di Trump in Europa

Nonostante ciò, Jared Kushner non ha smesso di fare affari in ambito immobiliare. Nel 2024 è riuscito a ottenere, dopo una lunga trattativa, una concessione di 99 anni per costruire un importante complesso di lusso a Belgrado, in Serbia. Attorno a questa concessione ci sono state molte polemiche, principalmente perché gli edifici nasceranno vicino a uno dei simboli dei bombardamenti americani sulla città durante la guerra del Kosovo.

Il genero di Trump ha concluso questo affare tramite la sua nuova società, Affinity Partners, fondata nel 2021, che gestisce un patrimonio da circa 3 miliardi di dollari con investimenti dai fondi sovrani di alcuni Stati del Golfo, come Qatar ed Emirati Arabi, e dall’Arabia Saudita.

Kushner ha anche confermato nell’estate del 2024 di avere intenzione di costruire hotel, e ville di lusso nell’area del delta del fiume Vjosa, nella regione di Mallakaster in Albania. Una zona costiera all’altezza di Lecce, ma posizionata sull’altra sponda dell’Adriatico, che negli ultimi anni sta vivendo un boom del turismo. L’investimento, anticipato in origine dal New York Times, potrebbe valere attorno a 1 miliardo di euro. Anche in questo caso ci sono state polemiche, dato che l’area è considerata uno degli ultimi delta naturali presenti in Europa.