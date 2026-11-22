istock come vendere un immobile in comproprietà

Vendere un immobile in comproprietà può essere un percorso difficile. Spesso, nella pratica, uno o più dei contitolari non sono d’accordo e, più o meno esplicitamente, ostacolano la trattativa. Quando i comproprietari sono fratelli o parenti le cose non è detto che vadano meglio. Ne consegue che, anche chi ha bisogno di vendere per procurarsi liquidità, può restare bloccato. A queste situazioni possono conseguire costi aggiuntivi, perdita di valore del bene, senza parlare poi dei conflitti personali che esasperano gli animi.

È opportuno pertanto, in questi casi, conoscere gli istituti giuridici a tutela dei propri interessi, che consentono di intraprendere la strada migliore per potersi disfare di un immobile che non si vuole più come parte del proprio patrimonio.

Comproprietà immobiliare: in cosa consiste esattamente

Si ha la comproprietà di un bene immobile quando due o più persone sono titolari, ciascuno per quota, del diritto di proprietà sullo stesso bene.

Giuridicamente, si dice che si ha la comunione sul bene, quando il diritto appartiene a più soggetti, ovvero spetta appunto in comune.

La comunione può essere:

volontaria: quando nasce per effetto di un accordo stipulato tra i vari partecipanti. Ad esempio, più soggetti decidono di acquistare insieme un appartamento;

legale: quando la sua motivazione risiede nella legge;

incidentale: quando sorge per effetto di un atto indipendente dalla volontà dei partecipanti, come nel caso di comunione ereditaria.

Diritti e obblighi dei comproprietari

La disciplina della comproprietà va esaminata sotto tre aspetti particolari:

uso del bene che appartiene in comune. L’articolo 1102 consente a ciascun partecipante alla comunione di servirsi del bene nella sua interezza, con il limite di non alterare la destinazione del bene e di non impedire agli altri di farne lo stesso uso. Ciascuno deve insomma godere pienamente del bene;

gestione del bene comune: la gestione del bene deve avvenire in maniera collettiva e organizzata tanto è vero che le decisioni vengono prese a maggioranza e sono obbligatorie per la minoranza dissenziente;

atti di disposizione della cosa comune: in caso di vendita del bene comune, di costituzione su di esso di un diritto reale minore o di locazioni ultranovennali è necessario il consenso di tutti i partecipanti.

Bene in comproprietà e motivi per non vendere

Abbiamo visto che in mancanza dell’accordo l’immobile non può essere liberamente posto sul mercato.

Può succedere che un comproprietario utilizzi l’immobile e non voglia rinunciarvi, un contitolare sia irreperibile, non vi sia accordo sul prezzo o sui tempi di vendita. Le motivazioni possono essere le più varie. La legge tuttavia, reputa la comunione una condizione che si presume transitoria in quanto offre degli strumenti che consentono di sbloccare la situazione e favorire la circolazione del bene.

Quali soluzioni adottare se non tutti vogliono vendere

È bene evidenziare che, prima di adire le vie legali, la miglior cosa è sempre quella di tentare di risolvere in maniera bonaria il conflitto. L’intervento di un professionista può pertanto essere utile a definire quelli che sono i diritti e gli obblighi di ciascuno e cercare di valorizzare il patrimonio.

Altro punto da evidenziare è il margine di autonomia in capo a ciascun partecipante. Interviene a tal fine la cessione della quota. Ciascun contitolare ha la possibilità di sostituire altri a sé nella posizione di comproprietario attraverso la cessione della propria quota, ossia della sua percentuale di partecipazione alla comunione. Si avrà pertanto il subingresso del cessionario nella contitolarità del diritto. Ci si può così liberare dell’immobile senza costringere gli altri a vendere.

In caso di comunione ereditaria esiste il diritto di prelazione legale a favore degli altri partecipanti.

Da segnalare è anche la possibilità di abdicare alla posizione di contitolare mediante rinuncia.

Lo scioglimento della comunione

Ciascuno dei partecipanti alla comunione ha la facoltà di chiedere lo scioglimento della comunione senza che gli altri comproprietari possano fare opposizione. Le ragioni non possono essere sindacate dagli altri o dal Giudice cui ci si rivolge.

Per la divisione si applicano le norme sulla divisione della comunione ereditaria anche nel caso in cui i comproprietari non abbiano acquistato per successione.

Diverse sono le modalità tramite le quali si può effettuare lo scioglimento della comunione sul bene in comproprietà.

La divisione avviene per contratto, qualora tutti siano d’accordo a procedere allo scioglimento oppure per sentenza del Tribunale qualora l’accordo non venga raggiunto. In quest’ultimo caso si chiede al Giudice di porre fine alla comunione. Il Tribunale, per prima cosa, accerta se l’immobile sia materialmente divisibile. In tal caso, ad esempio, una casa bifamiliare potrebbe essere separata in più unità abitative distinte.

Nel caso in cui la divisione fisica non si possa effettuare il Giudice dispone la vendita dell’immobile forzata per consentire la successiva ripartizione del ricavato dalla vendita tra i precedenti comunisti, in base alle quote di ciascuno.

Per evitare la vendita all’asta che pregiudica anche il valore del bene il Giudice può decidere di assegnare l’immobile ad uno solo dei comproprietari imponendo agli altri un conguaglio in base alle rispettive quote.

Ricordiamo che in caso di ricorso al Tribunale l’autorità giudiziaria può pur sempre disporre una dilazione di tempo (che non sia comunque superiore ai cinque anni), se l’immediato scioglimento della comunione può pregiudicare gli interessi degli altri.